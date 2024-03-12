不挺國會針對TikTok？川普聲稱「小孩沒它會發瘋」 還拐彎罵Meta
美國近年開始警惕中國短影音平台TikTok（抖音國際版），眾議院能源與商業委員會7日並全票通過要求字節跳動撤資TikTok的法案，預計本週將由院會表決，若在國會通過，拜登總統也將簽署成法。美國前總統川普（ Donald Trump）11日宣稱，認同TikTok對國家安全構成威脅，但禁止該app只會「傷害到一些孩子」，並讓Meta的臉書更加強大。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
川普11日接受美媒《CNBC》訪問時表示，他不打算讓臉書的規模擴大，若TikTok真的被禁，那臉書和其他社群媒體公司，主要是臉書將成為一大受益者，而他一直認為臉書「非常不誠實」，直言臉書Facebook是人民的敵人，曾經在選舉等重大時刻，做出對美國非常不利的舉動。
川普先前曾批評Meta在2021年1月6日的國會動亂期間，刪除他的貼文，還撤銷了他對臉書及IG的使用權，即使他的帳號已於去年恢復，但他並沒有打算重返相關平台。
川普並主張，TikTok禁令可能會影響年輕人，甚至說出：「TikTok上許多小孩如果沒有它就會發瘋.....TikTok有很多好處，但也有很多壞處。」
對於美國政府的指控，TikTok回應，它沒有、也不會與中國政府分享美國用戶數據，指控這項立法形同在美國全面禁止TikTok，是在剝奪1.7億美國用戶的言論自由，而這是憲法保障的權利。
目前尚不清楚中國是否會批准任何出售，也不清楚字節跳動能否在6個月內完成剝離。眾議院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）強調，必須確保中國政府不能通過數據收集和宣傳，將TikTok當成危害美國用戶及政府的利器。