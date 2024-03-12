全聯60元便當不用搶了！店員認「2時段」上架　內容物、口感曝光

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全聯去年與和農業部合作推出健康美味的「幸福餐盒」，一個售價60元，去年在北部地區開賣，創造超過200萬個銷售紀錄，成效非常好，然而其中超夯口味「黃金厚雞排」也宣布重磅回歸，已經有民眾在全聯門市看見其身影，興奮大喊「全聯的厚雞排回來了啦！」
全聯官方也表示，受到民眾熱烈歡迎，60元的幸福餐盒預計在2024年目標每日供應量增加至2倍，目前全台約有320家全聯有賣熱便當，預計今年上半年就會拓展超過600家門市販售，中南部的鄉親也會開賣，將會在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。全聯也允諾，未來不論農委會的輔助合作是否會繼續，全聯會持續用心研發平價熱便當，提供給民眾有滿滿幸福感！
開箱全聯60元便當！店員認了「2時段」補貨不用搶
《NOWnews》記者於11日傍晚4點10分前往信義區全聯門市，第一次看到熱便當區有「幸福餐盒」的身影，且架上滿滿的便當，看起來就像剛補完貨一樣，記者也詢問店員，店員表示「確實是剛上架沒有多久，一般來說，便當都在每天上午10點以及下午4點會上架」因此想要吃60元幸福餐盒的民眾，在那時段前後到有賣熱便當的門市，幾乎都能順利買到，根本不用搶。
記者實際開箱60元便當菜色，配菜有南瓜、高麗菜炒紅蘿蔔以及青江菜，主菜則是13香雞胸肉，菜色調味適當不重口味，米飯也煮的剛好，最令人驚豔的就是「13香雞胸肉」，不僅肉大塊且非常厚實，雞肉口感嫩而且不柴，在超商一塊舒肥雞胸肉就售價59元，沒想到在全聯有菜有飯竟然只賣60元，也難怪上架就是常常掃購一空！是全聯非常值得購買的產品之一。
不要再撲空！全聯便當販售門市一招查詢
至於很多人表示，不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！