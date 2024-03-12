全聯60元便當「神口味」回歸！內行曝搶購祕訣　36元打折時段公開

全聯60元便當不用搶了！店員認「2時段」上架　內容物、口感曝光

▲全聯福利中心在去年開始與農業部合作，推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值便當路線，廣受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心在去年開始與農業部合作，推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值便當路線，廣受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在去年開始與農業部合作，推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值便當路線，在這萬物齊漲的時代，全聯60元便當可以說是小資族一大福音。不過開賣至今，由於價格便宜搶手，有人到現在都沒有買到過任何一個，甚至中南部民眾目前也還沒有口福吃到這款經濟實惠的餐盒。《NOWnews》記者日前到全聯購物時，正巧撞見「60元便當真面目」，問了店員之後，店員也證實上架販售的「2大時段」，想吃的民眾只要在那時間點前往，通常不會撲空！

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全聯60元便當「最夯口味」回歸！中南部民眾快能吃到了

全聯去年與和農業部合作推出健康美味的「幸福餐盒」，一個售價60元，去年在北部地區開賣，創造超過200萬個銷售紀錄，成效非常好，然而其中超夯口味「黃金厚雞排」也宣布重磅回歸，已經有民眾在全聯門市看見其身影，興奮大喊「全聯的厚雞排回來了啦！」

▲網友曬出全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」口味，大讚「炸雞排便當回歸，太棒了！」（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」口味重磅回歸！中南部民眾與預計在上半年就能吃到該款便當。（圖／我愛全聯-好物老實説）
全聯官方也表示，受到民眾熱烈歡迎，60元的幸福餐盒預計在2024年目標每日供應量增加至2倍，目前全台約有320家全聯有賣熱便當，預計今年上半年就會拓展超過600家門市販售，中南部的鄉親也會開賣，將會在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。全聯也允諾，未來不論農委會的輔助合作是否會繼續，全聯會持續用心研發平價熱便當，提供給民眾有滿滿幸福感！

開箱全聯60元便當！店員認了「2時段」補貨不用搶

《NOWnews》記者於11日傍晚4點10分前往信義區全聯門市，第一次看到熱便當區有「幸福餐盒」的身影，且架上滿滿的便當，看起來就像剛補完貨一樣，記者也詢問店員，店員表示「確實是剛上架沒有多久，一般來說，便當都在每天上午10點以及下午4點會上架」因此想要吃60元幸福餐盒的民眾，在那時段前後到有賣熱便當的門市，幾乎都能順利買到，根本不用搶

▲記者下午4點10分踏進全聯，頭一次逛全聯遇到「60元幸福餐盒」，店員透露補貨時間就是「上午10點」以及「下午4點」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者下午4點10分踏進全聯，頭一次逛全聯遇到「60元幸福餐盒」，店員透露補貨時間就是「上午10點」以及「下午4點」。（圖/記者張嘉哲攝）
記者實際開箱60元便當菜色，配菜有南瓜、高麗菜炒紅蘿蔔以及青江菜，主菜則是13香雞胸肉，菜色調味適當不重口味，米飯也煮的剛好，最令人驚豔的就是「13香雞胸肉」，不僅肉大塊且非常厚實，雞肉口感嫩而且不柴，在超商一塊舒肥雞胸肉就售價59元，沒想到在全聯有菜有飯竟然只賣60元，也難怪上架就是常常掃購一空！是全聯非常值得購買的產品之一。

▲全聯60元幸福餐盒開箱，13香雞胸肉版本肉大塊厚實，且口感不柴，比起超商賣單雞胸肉就要59元，全聯60元便當有配菜有飯，實在太佛心！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯60元幸福餐盒開箱，13香雞胸肉版本肉大塊厚實，且口感不柴，比起超商賣單雞胸肉就要59元，全聯60元便當有配菜有飯，實在太佛心！（圖/記者張嘉哲攝）
不要再撲空！全聯便當販售門市一招查詢

至於很多人表示，不知道哪家全聯有賣便當，其實在官網上有一個「門市搜尋」的功能，可以依照民眾所在的縣市、地區以及需求來進行匹配搜尋，搜尋出來的門市內容介紹相當完整，如果想要買便當，搜尋出來的門市可能也有賣壽司、阪急麵包等等，是非常實用的功能。因此鎖定門市、瞄準時間，一定可以順利買到60元的幸福餐盒囉！

▲全聯官方的「門市搜尋」功能非常好用，可以查到哪個門市有販售便當、壽司等。（圖/全聯官網）
▲全聯官方的「門市搜尋」功能非常好用，可以查到哪個門市有販售便當、壽司等服務。（圖/全聯官網）

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