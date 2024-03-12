新北國三生割喉命案！死者父親悲痛提4訴求：過多的包容就是放縱

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1.塗銷少年紀錄雖立意良善，但卻將未爆彈放入校園，嚴重危害校園安全，且還不告知校方。假設孩子經常藏刀在身上、進少年觀護所後回歸學校，交接過程應明確，才能再對學生進行融合教育，隱匿惡行實在難以達到教化目的，因此應廢除少年塗銷紀錄。
2.應設立「中介學校」，讓少年犯在回歸一般學校前，先進中介學校進行專責、專業完善輔導後，再回歸校園。
3.少年行為偏差，與家長縱容、放任不管息息相關，因此認為家長除了要負民事責任外，也應負連帶刑責，讓家長不能因沒有財產或故意脫產就完全無責任，「家長除了生以外，也要負教養責任。」
4.少年事件處理法以年齡保護特定人權，卻損害大眾生命安全，作惡者認為這就是保護傘而為所欲為，因此一旦觸及刑事案件，就應該由司法主持正義，面對應有處罰，而非百般包容，「過多的包容對行凶者來說不過是放縱罷了」。
最後，死者父親表示，將於本月16日前往中正紀念堂自由廣場，參加「孩想陪你一起長大」活動，也盼大家一起關心教育與孩子，並希望政府機關多關心老百姓心聲，讓社會更安全，不要再有下一個受害者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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