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今明乾冷「早晚不到10度」！冷氣團週四減弱　週末鋒面報到又變天

▲乾冷的大陸冷氣團來襲，各地早彎偏冷，北台灣今晚至明晨，要留意攝氏10度以下低溫。（圖／記者陳明安攝）
▲乾冷的大陸冷氣團來襲，各地早彎偏冷，北台灣今晚至明晨，要留意攝氏10度以下低溫。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

受到大陸冷氣團影響，今明兩天（3/12、3/13）各地「早晚偏冷、白天感受舒適」，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今晚到明天清晨，中部以北、東北部有機會出現攝氏10至12度的低溫，配合「輻射冷卻」作用，局部單點可能會掉到攝氏10度以下，冷空氣週四（3/14）減弱，週日（3/17）很快又有一波鋒面將帶來降雨。

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吳聖宇指出，這波冷氣團是「乾冷型」，白天有陽光露臉的機會，因此各地溫度不會太低，但是夜晚清晨，配合輻射冷卻，日夜溫差相當大，今明兩天北部、東半部白天高溫攝氏18至22度，中部高溫攝氏23至25度，南部的高溫仍有攝氏25至27度或以上。

明天清晨是冷空氣最強的一段時間，溫度來到最低點，中北部、東北部空曠地區攝氏10至12度，局部單點可能會掉到攝氏10度以下，整體溫度比較明顯的回升，預估要等到週四白天才會開始。

▲明後兩天受到冷氣團影響，北台灣要小心攝氏10度左右低溫，中南部早晚也偏涼。（圖／中央氣象署提供
▲明後兩天受到冷氣團影響，北台灣要小心攝氏10度左右低溫，中南部早晚也偏涼。（圖／中央氣象署提供
吳聖宇說明，週四、週五冷空氣減弱，但白天氣溫回升不多，因為華南雲系又將帶來水氣，各地轉為「多雲、零星小雨或飄雨」的天氣。

週六轉為東南到偏南風，各地恢復多雲到晴的天氣。但週日馬上又有下一波鋒面影響，預估鋒面通過的時間落在週日的下午到晚間，北部、東半部降雨的機會將會提高，中南部影響較小，天氣還是維持穩定。整體來說，週六至週日上午會是本週溫度相對較為溫暖的一段時間。

▲今明兩天水氣減少，各地陽光都有機會露臉，但有大陸冷氣團影響，體感乾冷。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天水氣減少，各地陽光都有機會露臉，但有大陸冷氣團影響，體感乾冷。（圖／中央氣象署提供）

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