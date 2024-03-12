今明乾冷「早晚不到10度」！冷氣團週四減弱 週末鋒面報到又變天
受到大陸冷氣團影響，今明兩天（3/12、3/13）各地「早晚偏冷、白天感受舒適」，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今晚到明天清晨，中部以北、東北部有機會出現攝氏10至12度的低溫，配合「輻射冷卻」作用，局部單點可能會掉到攝氏10度以下，冷空氣週四（3/14）減弱，週日（3/17）很快又有一波鋒面將帶來降雨。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇指出，這波冷氣團是「乾冷型」，白天有陽光露臉的機會，因此各地溫度不會太低，但是夜晚清晨，配合輻射冷卻，日夜溫差相當大，今明兩天北部、東半部白天高溫攝氏18至22度，中部高溫攝氏23至25度，南部的高溫仍有攝氏25至27度或以上。
明天清晨是冷空氣最強的一段時間，溫度來到最低點，中北部、東北部空曠地區攝氏10至12度，局部單點可能會掉到攝氏10度以下，整體溫度比較明顯的回升，預估要等到週四白天才會開始。
吳聖宇說明，週四、週五冷空氣減弱，但白天氣溫回升不多，因為華南雲系又將帶來水氣，各地轉為「多雲、零星小雨或飄雨」的天氣。
週六轉為東南到偏南風，各地恢復多雲到晴的天氣。但週日馬上又有下一波鋒面影響，預估鋒面通過的時間落在週日的下午到晚間，北部、東半部降雨的機會將會提高，中南部影響較小，天氣還是維持穩定。整體來說，週六至週日上午會是本週溫度相對較為溫暖的一段時間。