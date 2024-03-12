MLB／洋基開季不妙！王牌投手Cole右手肘不適、Snell加盟再添誘因

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對於Gerrit Cole的傷勢Aaron Boone也表達些許擔憂：「他過去不會有恢復上的問題，這會是一個挑戰，我們會先讓他做一次MRI檢查，搞清楚我們需要解決的問題是什麼。」
Gerrit Cole前場在2日的熱身賽中，首度先發面對多倫多藍鳥，主投2局後挨了一轟，失掉3分。6天後，他在一場模擬訓練中主投三局，並使用了47個球，據相關媒體透露，Gerrit Cole當時並沒有顯示出身體不適的樣子。
若Gerrit Cole在開季就缺席，洋基先發輪值戰力也會大幅降低。Gerrit Cole去年先發出戰33場比賽，主投209局，拿下15勝4敗，自責失分率僅2.63，外加飆出222次三振，同時更拿下賽揚獎。
洋基原先就對還未找到新東家的前賽揚投手Blake Snell感興趣，不少媒體也揣測，如今在Gerrit Cole遭遇傷勢可能缺席開幕戰的狀況下，也許會有更高機率延攬這位前賽揚等級投手。
上季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25，且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。
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