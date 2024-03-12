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MLB／洋基開季不妙！王牌投手Cole右手肘不適、Snell加盟再添誘因

▲上季幫助紐約洋基拿下15勝的王牌投手Gerrit Cole，在開季前傳出右手肘不適將做MRI檢查。（圖／美聯社／達志影像）
▲上季幫助紐約洋基拿下15勝的王牌投手Gerrit Cole，在開季前傳出右手肘不適將做MRI檢查。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

在2020年開始和紐約洋基簽下9年3.24億美金（約新台幣101億元）豪華合約的柯爾（Gerrit Cole）是球隊近年王牌先發，今（12）日洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，Gerrit Cole的右手肘不適，預計將會接受MRI（核磁共振檢查），讓洋基開幕戰先發投手的人選打上一個問號。同時，也讓洋基延攬前賽揚投手史內爾（Blake Snell）的可能性再增加。

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洋基教頭Aaron Boone在熱身賽前的訪問表示：「他（Gerrit Cole）目前在完成一場熱身賽先發後，感覺很像是他在例行賽中丟了100球的感覺。」並補充：「我想他可能有一定程度上的不舒服，但我不會描述到痛苦那種程度。」

對於Gerrit Cole的傷勢Aaron Boone也表達些許擔憂：「他過去不會有恢復上的問題，這會是一個挑戰，我們會先讓他做一次MRI檢查，搞清楚我們需要解決的問題是什麼。」

Gerrit Cole前場在2日的熱身賽中，首度先發面對多倫多藍鳥，主投2局後挨了一轟，失掉3分。6天後，他在一場模擬訓練中主投三局，並使用了47個球，據相關媒體透露，Gerrit Cole當時並沒有顯示出身體不適的樣子。

若Gerrit Cole在開季就缺席，洋基先發輪值戰力也會大幅降低。Gerrit Cole去年先發出戰33場比賽，主投209局，拿下15勝4敗，自責失分率僅2.63，外加飆出222次三振，同時更拿下賽揚獎。

洋基原先就對還未找到新東家的前賽揚投手Blake Snell感興趣，不少媒體也揣測，如今在Gerrit Cole遭遇傷勢可能缺席開幕戰的狀況下，也許會有更高機率延攬這位前賽揚等級投手。

▲國聯賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽，願意簽短約，但條件是合約必須附帶逃脫條款。（圖／美聯社／達志影像）
▲國聯賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽，願意簽短約，但條件是合約必須附帶逃脫條款。（圖／美聯社／達志影像）
上季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25，且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。

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