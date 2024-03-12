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鬼保母姊妹虐死1歲男童！郭昱晴心碎了　許富凱憤慨：真的太殘忍

▲保母姊妹花虐死1歲男童，郭昱晴（左圖）、許富凱不忍發聲。（圖／NOWnews影音處、凱聲影藝提供）
▲保母姊妹花虐死1歲男童，郭昱晴（左圖）、許富凱不忍發聲。（圖／NOWnews影音處、凱聲影藝提供）

記者楊穎軒／綜合報導

北市一名1歲10個月的男童剴剴（化名）昨（11）日傳出遭保母姊妹輪流凌虐，受虐逾3個月不幸休克身亡，劉姓姊妹被依涉嫌虐童致死等罪羈押禁見，天理難容的行徑點燃不少名人怒火，女星、民進黨立委郭昱晴光看文字就已經心碎，金曲歌王許富凱罕見動怒：「這所謂的合格保母，真的太殘忍了！」

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▲北市1歲半男嬰遭保母虐死。（圖／翻攝畫面）
▲北市1歲半男童被保母姊妹虐死。（圖／翻攝畫面）
育有一子的郭昱晴，昨天在臉書轉發北市男童被虐死的新聞，心痛寫表示：「無法形容有多心痛～真的天理難容！光看文字就心碎了，不能想像一個才一歲多的小小身軀所承受的巨大痛苦和恐懼，真的好難過！」

許富凱深夜發文表示，自己心裡很難過：「拜託！不要再有這樣的事情發生了！真的無法想像一個一歲的小孩，四個月，每天都活在恐懼跟痛苦當中！」不解劉姓姊妹還是跟兒福聯盟配合的合格保母，「真的太殘忍了！Kai Kai（剴剴）不痛了！是這個世界對不起你！一路好走！」

似乎餘怒未消，許富凱認為虐童、虐動物真的會有現世報，希望加害者將心比心，更說重話：「地獄之門已經開啟了！不是不報，時候未到！」

▲▼郭昱晴（上圖）、許富凱談保母姊妹虐死男童新聞。（圖／郭昱晴、許富凱臉書）
▲▼郭昱晴（上圖）、許富凱談保母姊妹虐死男童新聞。（圖／郭昱晴、許富凱臉書）
▲郭昱晴（上圖）、許富凱談保母姊妹虐死男童新聞。（圖／郭昱晴、許富凱臉書）
據了解，劉姓姊妹領有保母證照，並和兒福聯盟簽約，每個月可獲得3萬元津貼，昨天檢警詢問劉女為何要虐待男童，她表示，過去小孩的父母都會來巴結她，希望孩子得到最好的照顧，但剴剴沒有父母，所以一看到他就不順眼，想要揍他，「要不是為了孫中山（鈔票），根本就不想照顧！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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