鬼保母姊妹虐死1歲男童！郭昱晴心碎了　許富凱憤慨：真的太殘忍

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許富凱深夜發文表示，自己心裡很難過：「拜託！不要再有這樣的事情發生了！真的無法想像一個一歲的小孩，四個月，每天都活在恐懼跟痛苦當中！」不解劉姓姊妹還是跟兒福聯盟配合的合格保母，「真的太殘忍了！Kai Kai（剴剴）不痛了！是這個世界對不起你！一路好走！」
似乎餘怒未消，許富凱認為虐童、虐動物真的會有現世報，希望加害者將心比心，更說重話：「地獄之門已經開啟了！不是不報，時候未到！」
據了解，劉姓姊妹領有保母證照，並和兒福聯盟簽約，每個月可獲得3萬元津貼，昨天檢警詢問劉女為何要虐待男童，她表示，過去小孩的父母都會來巴結她，希望孩子得到最好的照顧，但剴剴沒有父母，所以一看到他就不順眼，想要揍他，「要不是為了孫中山（鈔票），根本就不想照顧！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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