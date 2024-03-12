1歲嬰受虐死！地方媽媽難過心痛氣炸了　網紅質疑：社工隱匿情形

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針對兒福聯盟發出的聲明，「喪彪 ‧ 柳飄飄」表示，兒盟澄清並無不讓家屬探視之情事，但根據新聞內容表示，孩子的阿嬤曾要求探視，被陳姓社工以保姆不方便為由拒絕，只傳了1張孩子頭上有外傷的照片給阿嬤。而後陳社工聲稱，是孩子在公園玩不小心撞到。
另外，「喪彪 ‧ 柳飄飄」指出，整個事件過程的經過，很難讓人相信社工與保姆無私人關係，個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但孩子卻在12月突然受虐致死，陳社工在「當面訪視」過程中都沒有發現任何異樣？認為孩子若是在生前，有確實被社工執行探視面訪的任務，絕對不可能在這麼嚴重受虐的情況下被忽略！質疑可能是「社工根本沒有探視面訪」 、「社工隱匿孩子受虐情形」。
最後她表示，這麼嚴重的受虐致死案，兒福聯盟在去年12月就已經知道此情事，卻直到昨日家屬爆料，輿論發酵被炎上了才出來發聲明？希望兒福聯盟對此次事件，能有更嚴謹並完整的說明！請不要辜負我們這些曾經用行動支持你們、捐款給你們的人！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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