社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

1歲嬰受虐死！地方媽媽難過心痛氣炸了　網紅質疑：社工隱匿情形

▲北市1歲半男嬰遭保母虐死，消息引發社會震驚，也引發許多家長擔憂，怒斥無良保母手段殘忍。（示意圖／取自Pixabay）
▲北市1歲半男嬰遭保母虐死，消息引發社會震驚，也引發許多家長擔憂，怒斥無良保母手段殘忍。（示意圖／取自Pixabay）

記者林盈君／綜合報導

北市1歲半男嬰遭保母虐死，消息引發社會震驚，也引發許多家長擔憂，怒斥無良保母手段殘忍，網路上也掀起不少討論聲浪，網紅「喪彪 ‧ 柳飄飄」就PO文表示，虐童的新聞不停在社群被討論，大家貼的連結完全不敢點進去看，因為真的搞哭了很多群裡的媽媽，而內容是男童家屬細述孩子遭受那些虐待，她坦言「就連大人都無法承受，更遑論1個才1歲半的小孩」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「喪彪 ‧ 柳飄飄」指出，透過詳細閱讀新聞內容之後，整理出前後過程：第一是孩子的生母服刑中，外婆無力撫養；第二是孩子4個月時委請前保姆照顧；第三是經過1年才完成拋棄撫養權、宣判孩子必須轉出至兒福聯盟等候領養；第四是前保姆向兒福聯盟表示收養意願遭拒；第五是兒盟陳姓社工，將案件媒合至配合的「北市府登記認證」的劉姓保姆家中照顧：第六是前保姆要求探視但遭到陳姓社工不斷拒絕；最後是去年底孩子因嚴重受虐離世。

針對兒福聯盟發出的聲明，「喪彪 ‧ 柳飄飄」表示，兒盟澄清並無不讓家屬探視之情事，但根據新聞內容表示，孩子的阿嬤曾要求探視，被陳姓社工以保姆不方便為由拒絕，只傳了1張孩子頭上有外傷的照片給阿嬤。而後陳社工聲稱，是孩子在公園玩不小心撞到。

另外，「喪彪 ‧ 柳飄飄」指出，整個事件過程的經過，很難讓人相信社工與保姆無私人關係，個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但孩子卻在12月突然受虐致死，陳社工在「當面訪視」過程中都沒有發現任何異樣？認為孩子若是在生前，有確實被社工執行探視面訪的任務，絕對不可能在這麼嚴重受虐的情況下被忽略！質疑可能是「社工根本沒有探視面訪」 、「社工隱匿孩子受虐情形」。

最後她表示，這麼嚴重的受虐致死案，兒福聯盟在去年12月就已經知道此情事，卻直到昨日家屬爆料，輿論發酵被炎上了才出來發聲明？希望兒福聯盟對此次事件，能有更嚴謹並完整的說明！請不要辜負我們這些曾經用行動支持你們、捐款給你們的人！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

新北國三生割喉命案！死者父親悲痛提4訴求：過多的包容就是放縱

北市1歲男嬰遭虐死！3度訪視男童無異狀？兒盟：不可能把孩子脫光

新北樹林丟包命案！為8萬元糾紛打死好友　主嫌聲押、傳播妹交保

北市1歲嬰遭虐死！惡保母每月領3萬津貼　社會局：去年訪視無異樣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞