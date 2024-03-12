影／氣到咬球拍！法國「眼鏡哥」A.勒布倫又狂怒失態 被馬龍淘汰
曾和林昀儒有過交手經驗的「眼鏡哥」A.勒布倫（Alexis Lebrun）近期在2024WTT新加坡大滿貫賽男子單打64強賽上，與中國奧運冠軍馬龍進行交手，A.勒布倫在場上不改火爆性格，因不滿自己的表現，居然「氣到咬球拍」，成為比賽中有趣的花絮。最終A.勒布倫以7:11、11:9、10:12、4:11落敗，無緣晉級。
記者黃建霖/綜合報導
球迷對A.勒布倫不會陌生，因為他不久前才剛剛在2024釜山世界桌球團體錦標賽四強戰，與林昀儒交手過，當時中華男桌和法國隊正面碰頭，我國以1:3敗下陣來無緣晉級決賽，但林昀儒擊敗了A.勒布倫拿下唯一的一點，後者在第3局心態被打到有些崩盤，在場上得分後也大吼，有人認為這樣的動作有些失態。
這次在2024WTT新加坡大滿貫賽，A.勒布倫與馬龍進行交手，雙方激戰了4局，馬龍最終以3:1拿下勝利，在經歷了世桌團體賽的波動後，這位中國傳奇似乎又找回了自己的冷靜和狀態。
而A.勒布倫則是和過往我們知道的他一樣，對比賽充滿了激情，在這場賽事中他一度對自己的發揮很不滿意，因此氣到咬球拍，這一幕也被鏡頭捕捉下來，成為比賽中有趣的花絮。
桌球運動員A.勒布倫和馬龍簡介
A.勒布倫法國男子桌球運動員，他還有一個名氣更高的弟弟F.勒布倫，後者的世界排名更高，也更有才華，善用直拍。A.勒布倫打法快速、粗暴，拿下過2022年歐洲桌球錦標賽男子雙打銅牌、2023年歐洲運動會男子單打銅牌，是目前法國隊主力。
馬龍則是兩屆奧運男子桌球單打金牌得主，除此之外還有3座世錦賽以及2座世界盃的單打冠軍，是男子桌球員中第一位能完成「雙圈大滿貫」的球員。
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