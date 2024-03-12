股利新高！金融股王每股配息4.99元 新產股價漲停攻上79.2元
金融股王新光產險股利出爐，每股配發4.99元現金股利，創下歷史新高，也推升今（12）日早盤股價一開盤，就跳空上漲逾9%，以78.9元開出，隨後更亮燈漲停進一步來到79.2元，再改寫歷史新高，也持續坐穩金融股王寶座。
記者顏真真／台北報導
在經歷防疫保單慘賠後，各產險記取教訓，去年更注重核保及損防，除2、3家產險外，多數產險業者都交出不錯的財務成績單，上市產險公司也陸續召開董事會通過去年財報、決定去年股利分配案。
中再保董事會通過2023年財報，每股盈餘2.61元，並通過每股配發1.4元現金股利；新光產昨日董事會也通過2023年財報，每股稅後純益9.22元、每股配息4.99元現金股利。據悉，第一保及旺旺保也將在12日將召開董事會，台產董事會則訂13日召開。
新產2023年稅後純益29.14億元，每股稅後純益（EPS）9.22元，也決議每股配發4.99元現金股利，獲利及股利都創歷史新高，也推升今日股價再飆上衝，以78.9元、上漲6.9元，漲幅逾9%開出，隨後攻上漲停，每股來到79.2元，再改寫歷史新高，也持續穩坐金融股王寶座。