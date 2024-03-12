日本豬仔逃出柬埔寨！稱被台灣人呼巴掌　揭露主要詐騙手法

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他指出，園區裡有賭場、健身房、超市，就像一個小鎮；工作場所一樓是臥室，2樓是詐騙集團辦公室，辦公桌一排排展開，每個人都配到一台電腦，包括他在內約有40個人。其中近七成的人都是大馬華人，僅有他是日本人，因此他負責日本詐騙市場。
宮城指出，他的主要工作是透過臉書上的廣告誘騙目標，侵入對方的智慧型手機，取得銀行帳戶等私人資訊。他之後抓到機會偷偷透過email向日本駐柬大使館求救，很快就被柬埔寨警方救出並送回日本。他接受媒體訪問時稱，他曾被一個看起來是台灣人的男人打巴掌。他坦言當時曾在想：「我出生在農村一個非常菁英的家庭，為什麼最後會過上這樣的生活？」
根據《柬中時報》，此次行動共逮捕479名柬埔寨人與外國人，其中包括36名台灣人與中國人，當中包括5名詐騙園區管理人。
柬埔寨警方9日破獲第一個詐騙園區，共抓捕172人，均為外國人，包括8名台灣人、54名泰國人、109名越南人，以及1名中國人，其中4名台灣人與1名中國人為該園區的管理人員，近期將被移送法辦，其餘人員等待遣送回國。
警方10日破獲第二個詐騙園區，共逮捕307人，包括279名柬埔寨本國人、27名中國人和1名緬甸人，共28名外國人將被遣送回國。