青民協喊話立院！儘速提案通過《青年基本法》、成立青年專責機關

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁歆媃表示，從青諮實務經驗來看，各縣市青年事務委員沒有強制力，更類似政策方針的顧問，主要給縣市政府政策面施行建議，但實務上來看，又有多少會被納入、是否能有效執行，都有待商榷。
青民協理事長張育萌指出，制定「青年專法」已逐漸形成跨黨派共識，立法院在第9屆與第10屆，國民黨立委林德福與民進黨立委吳思瑤，接連提出《青年發展基本法》與《青年基本法》等草案。去年底，行政院長陳建仁也允諾研議青年基本法的推動，對於青年的支持已然是現今跨黨派的共識，而《青年基本法》的制定是刻不容緩的議題。
對此，青民協向立法院3黨喊話，呼籲各黨皆儘快提出《青年基本法》草案，並儘速排案審查，透過具體行動展現對青年的重視，並提出制定《青年基本法》的5大訴求，包含「青年身份法制化」、「各縣市成立青年專責機關」、「政府定期公布青年政策白皮書」、「政府定期召開青年國是會議」以及「各級政府青年參與機制法制化」。希望透過基本法的設立，達到系統性地強化青年參與以及在法源上有所依據，並且成立專責機關主責青年事務。
張育萌提到，準總統賴清德選前承諾，上任後政府將發布青年政策白皮書。青民協期待透過制定《青年基本法》，政府定期召開國是會議，廣納青年聲音，讓政府發布的青年政策白皮書，也有更草根而廣泛的青年參與。
青民協認為《青年基本法》的制定，是「青年主流化」的最後一塊拼圖，也讓政府在政策制訂時，制度性的納入青年的聲音；青民協也呼籲立法院各黨立委應儘早推動制定《青年基本法》，讓青年的聲音不再是社會的邊緣。