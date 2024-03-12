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1歲嬰遭虐死被指「不當對待」！女星揭虐待差別　喊話兒福給交代

▲1歲男嬰遭保母虐死被歸為「不當對待」，劉致妤親曝「不當對待」、「虐待」差別，並喊話兒福給交代。（圖／劉致妤臉書）
▲1歲男嬰遭保母虐死被歸為「不當對待」，劉致妤親曝「不當對待」、「虐待」差別，並喊話兒福給交代。（圖／劉致妤臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

台北市一名年僅1歲半的男嬰，遭保母虐待致死，檢警相驗時，發現男嬰身上滿是瘀傷，且頭骨凹陷、雙腿骨折變形等、陸續將涉案的劉姓保母姊妹聲押獲准，手法兇殘引發社會關注。長期參與社福活動的女星劉致妤，昨（11）日在臉書上發表看法，解釋「不當對待」「虐待」的差別，並呼籲政府未來考取保母證照，要加上精神鑑定部分

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▲劉致妤解釋「不當對待」跟「虐待」的差別。（圖／劉致妤臉書）
▲劉致妤解釋「不當對待」跟「虐待」的差別。（圖／劉致妤臉書）
資深藝人劉尚謙的兒女劉至翰、劉致妤都是演員，劉致妤兒時曾演過《新十二生肖》的「貝瑪」走紅。劉致妤時常關注社福議題，對於1歲半男嬰被凌虐致死，劉致妤憶起曾有社福前輩問她「不當對待」和「虐待」的差別是什麼，劉致妤說：「答案是『沒發現』與『被通報』。這不是開玩笑。」

男嬰被虐致死，兒福聯盟表示，男嬰送去照護後，3個月來都有訪視，劉致妤提出質疑「9、10、11月社工都有前往家訪，但12月時因保母不便而改期，竟在12月底傳來孩子被不當對待至身亡。1個月內將孩子不當對待至死，完全沒有蜘絲馬跡可尋？！社工訪視報告在哪裡？」

▲北市1歲半男嬰遭保母虐死。（圖／翻攝畫面）
▲台北市1歲半男嬰遭保母虐死。（圖／翻攝畫面）
社會虐嬰的事件層出不窮，劉致妤感嘆「我們的社會安全網何在？近年來由保母、托育人員本身、或是其同居人造成的不當對待事件不斷發生，何時是盡頭？」而此次涉案的保母具有合格證照，劉致妤認為現今取得「托育（保母）人員技術士證」、「居家式服務登記證」並不困難，藉此呼籲政府除了學科、術科、學歷的部份，也能加上申請人與其同居家屬「精神鑑定」的部分。最後，她喊話兒福聯盟，要給男童家屬與社會大眾一個交代。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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