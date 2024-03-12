1歲嬰遭虐死被指「不當對待」！女星揭虐待差別　喊話兒福給交代

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男嬰被虐致死，兒福聯盟表示，男嬰送去照護後，3個月來都有訪視，劉致妤提出質疑「9、10、11月社工都有前往家訪，但12月時因保母不便而改期，竟在12月底傳來孩子被不當對待至身亡。1個月內將孩子不當對待至死，完全沒有蜘絲馬跡可尋？！社工訪視報告在哪裡？」
社會虐嬰的事件層出不窮，劉致妤感嘆「我們的社會安全網何在？近年來由保母、托育人員本身、或是其同居人造成的不當對待事件不斷發生，何時是盡頭？」而此次涉案的保母具有合格證照，劉致妤認為現今取得「托育（保母）人員技術士證」、「居家式服務登記證」並不困難，藉此呼籲政府除了學科、術科、學歷的部份，也能加上申請人與其同居家屬「精神鑑定」的部分。最後，她喊話兒福聯盟，要給男童家屬與社會大眾一個交代。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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