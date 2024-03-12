兒福聯盟保母虐童致死！兩姊妹垃圾事蹟曝　熟人：痛到不知怎麼哭

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1歲男童凱凱因生母入監服刑、外婆無力扶養，因此希望孩子能讓更好的人領養，在進行拋棄撫養權的流程時，先將4個月大的男嬰托給首任保母照顧，即使男童外婆經濟狀況不佳、拖欠保母費，首任保母家人仍繼續幫忙照顧，將孩子帶到1歲多。
首任保母想探視遭拒，因非「個案家屬」
沒想到完成拋棄撫養權的程序後，才是不幸的開始。孩子依法必須轉至兒福聯盟指派的保母家安置、等待領養，顧凱凱顧出感情的首任保母家，當時立刻表態想領養卻遭拒絕，並因「非個案家屬」也無法探視孩子，結果凱凱移至劉姓保母家才約3個月，就傳出不幸消息。
首任保母的女兒友人氣不過，憤而上網揭露：「四個月後才知道是保母沒有一天讓你過好日子，每天24小時把你綁在椅腳，讓你連睡覺都站著睡。」還提到劉姓保母每天只給孩子喝一杯餿水，顧孩子顧到「體無完膚」，牙齒被打到剩下8顆，辯稱是小孩跑去撞牆，生殖器被燒到焦黑，推托是小孩自己抓傷。
長篇指控的字字句句讓人看了心碎：「10根指甲都被保母拔光，也說是你自己咬的！你短短的腿被保母打到嚴重變形骨折，整個顱部被打到都是瘀血…」而劉姓保母和輪流照顧小孩的親妹妹，兩人在虐待過程中，還互相拍照炫耀分享，像是將孩子對折塞入水桶。
劉姓保母兩姊妹被肉搜曝光後，認識的超商店員也爆出兩人過去的「垃圾事蹟」，買美式卻硬凹店員加鮮奶，買拿鐵則要求補奶要補滿，雖然「有錢就是大爺」的態度十分惡劣，但從外表上也看不出竟還會做出如此喪盡天良之事。
親友痛到不知怎麼哭、員警也落淚
疑似首任保母家人的對話紀錄也流出，提到當初只是受孩子外婆委託，但長時間和孩子接觸之下，也產生了感情，即使積欠撫養費也繼續照顧，在得知孩子的死亡慘狀後，內心痛到不知道怎麼哭。據了解，就連目睹一切的承辦員警都於心不忍落淚。目前檢警已介入偵辦，涉案的劉姓保母及其胞妹皆已被收押，兩人將面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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