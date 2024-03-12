社工家訪3次沒問題！狠心保母編1謊言　兒盟錯失救援受虐嬰機會

保母虐嬰案　她轟：社會局回應冷血「三寶爸蔣萬安不會心疼嗎？」

▲簡舒培指出，蔣萬安天天拿著「三寶爸」的身份幫自己立人設、做宣傳，轄下社會局卻冷血。（圖／資料照）
▲簡舒培指出，蔣萬安天天拿著「三寶爸」的身份幫自己立人設、做宣傳，轄下社會局卻冷血。（圖／資料照）

記者陳佩君／台北報導

台北市1歲男嬰疑遭虐死案，引發社會關注，對此，台北市議員簡舒培指出，台北市長蔣萬安天天拿著「三寶爸」的身份幫自己立人設、做宣傳，轄下社會局卻冷血，身為「三寶爸」的蔣萬安不會心疼嗎？

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簡舒培在臉書指出，去年底女職員墜樓，社會局說她「尚在適應工作中」、「工作及與同事互動無異常」；日前公務員在市府門口販毒，社會局說「本案是同仁私下涉法行為」；對於保母虐嬰致死案件，社會局的回應仍然冷血，彷彿只是個旁觀者、局外人。

簡舒培感嘆，一歲半男嬰遭保母虐待致死的案件，讓所有人聽了都心痛且憤慨，對無辜幼兒下狠手的，竟然還是與兒福聯盟合作的合格保母，更令人大為震驚，而在兒福聯盟道歉並成立專案小組處理後，台北市社會局的這篇聲明，只讓人看到撇清責任、一切與我無關的冷血態度。

簡舒培提到，台北市社會局回覆本案時說「訪視時知悉該案兒盟社工會一個月訪視一次、保母辦理登記時，保母即提到係為了與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地縣市政府申請居家托育登記證、本局於9月26日實施訪視，當時並無異樣」，似乎認為這起案件「與我何干」，但難道兒盟社工會每月探視、保姆也是與兒盟合作，「所以社會局在依法規於收托30日內探視後，就能雙手一攤開始擺爛？」

簡舒培指出，不只台北市社會局冷血，新北市社會局也一推二五六地說「本案依照現行法規收出養由中央衛福部核准的機構媒合及相關協助服務，由該機構自行委託該基金會合作的保母短期照顧，並由該機構社工關懷訪視」。

簡舒培直言，這個案子是兒少高風險個案，依程序雙北社會局就該啟動相關處遇計畫，但雙北社會局卻把自己好像當當成總機，只負責幫出養兒童媒介機構，就不管不顧，等到孩子出事了，才來說要「全力陪伴家屬」，那社會局在孩子生前又做了什麼陪伴？這樣機遇的孩子不多，為什麼社會局會接不住、保護不了他們？

簡舒培批評，蔣萬安天天拿著「三寶爸」的身份幫自己立人設、做宣傳，轄下社會局卻冷血，「請問蔣萬安市長，看到一個無辜的幼兒遭受苦難，連健康長大看看這個世界的機會都沒有，『三寶爸』不會心疼嗎？」

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