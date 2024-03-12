NBA／真的太像了！勇士球迷神似主帥Kerr　球迷：坐在場邊執教？

獨／樂天桃猿3/31主場改新莊球場！台鋼雄鷹首戰洪總提前「北伐」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，中職首戰就回到老東家富邦悍將新莊主場。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，中職首戰就回到老東家富邦悍將新莊主場。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/台北報導

台鋼雄鷹主場首戰將於3月31日對戰樂天桃猿，原本就是樂天桃猿主場，不過因為桃園球場並未有效如期舉行賽事，目前富邦悍將願意出借新莊球場幫助樂天桃猿舉行今年球季「主場」首戰，而台鋼雄鷹總教練「洪總」洪一中一次集滿「三隊」，意外成為當天賽事最大焦點。而樂天桃猿將於近期公佈球場配置，目前桃園球場看來要5月才可能使用，要等草皮完整生長，才有機會「開箱」。而因為洪總外號「諸葛紅中」，有不少球迷開玩笑說今年他要從高雄「北伐」，也呼應過去三國志諸葛亮「揮軍北伐」的戲碼。

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洪一中總教練帶過樂天桃猿前身Lamigo桃猿，還有富邦悍將，在台鋼成立之後，才輾轉來到故鄉高雄執教，但他最熟悉的位置，應該還是「客隊」，而不是主隊一壘側，如今「洪總」，要回到「最初的起點」，就是一壘側，總教練休息室。

▲富邦悍將一壘側是洪一中總教練「表情包」的大本營。（圖／記者葉政勳攝）
▲富邦悍將一壘側是洪一中總教練「表情包」的大本營。（圖／記者葉政勳攝）
洪總不只一次語重心長表示，希望當時的富邦可以振作，也要球員可以全力拚戰，但無奈傷兵，還有當時傳出「布魯斯事件」，導致最後洪總三年任期只做了2年，最後一年擔任顧問，由丘昌榮領軍。

台鋼雄鷹首戰原本要到樂天桃園球場踢館，王柏融、藍寅倫、王溢正、郭永維、張喜凱等球員可能也會有「光榮返鄉」的表揚等，如今可能要先緩緩。

桃園球場原本預計在3月29日可以竣工，但因為卡在還有測試賽，避免像過去新竹球場，為趕上開季，急就章，並未驗收的狀況下開打，避免讓球員受傷，加上工程不是只有球場內，外野也需要養護，因此桃園市政府也配合中職專業認定，因此選擇延後賽期。

以目前來看，樂天桃猿主場3月31日已確定到新莊球場舉行，但樂天除了4月5至7日對中信兄弟可能會移到台北大巨蛋舉行，針對相關桃園球場費用、衍生出來的交通費，可能由桃園市政府幫忙支出。

不過樂天球迷一直把桃園球場視為「最有娛樂性」的球場，不但有樂天女孩跟「大勝樂園」等，樂天球迷在購買季票，以及假日的球票都十分熱門，加上去年樂天桃猿平均票房為7169人，仍是最多球迷到場看球的球場，就看今年大巨蛋能否刷新此紀錄。

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