獨／樂天桃猿3/31主場改新莊球場！台鋼雄鷹首戰洪總提前「北伐」

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪總不只一次語重心長表示，希望當時的富邦可以振作，也要球員可以全力拚戰，但無奈傷兵，還有當時傳出「布魯斯事件」，導致最後洪總三年任期只做了2年，最後一年擔任顧問，由丘昌榮領軍。
台鋼雄鷹首戰原本要到樂天桃園球場踢館，王柏融、藍寅倫、王溢正、郭永維、張喜凱等球員可能也會有「光榮返鄉」的表揚等，如今可能要先緩緩。
桃園球場原本預計在3月29日可以竣工，但因為卡在還有測試賽，避免像過去新竹球場，為趕上開季，急就章，並未驗收的狀況下開打，避免讓球員受傷，加上工程不是只有球場內，外野也需要養護，因此桃園市政府也配合中職專業認定，因此選擇延後賽期。
以目前來看，樂天桃猿主場3月31日已確定到新莊球場舉行，但樂天除了4月5至7日對中信兄弟可能會移到台北大巨蛋舉行，針對相關桃園球場費用、衍生出來的交通費，可能由桃園市政府幫忙支出。
不過樂天球迷一直把桃園球場視為「最有娛樂性」的球場，不但有樂天女孩跟「大勝樂園」等，樂天球迷在購買季票，以及假日的球票都十分熱門，加上去年樂天桃猿平均票房為7169人，仍是最多球迷到場看球的球場，就看今年大巨蛋能否刷新此紀錄。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁