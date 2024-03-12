Selina母子圓臉超萌！小腰果胖到10公斤 自豪很會生努力拚二胎
曾遭燒傷的42歲女星Selina歷經艱辛，去年9月生下兒子「小腰果」，正式升格為新手媽媽，一家三口相當幸福，在專業醫療團隊陪伴下，懷孕生子過程相當順利，Selina育兒相當上手，自豪「我真的太晚發現很適合懷孕生子」，這幾年想要努力拚二胎，更透露小腰果體重高達10公斤，坐得非常穩，讓她非常有成就感。
記者江芷稜／綜合報導
Selina在社群平台曬出帶兒子看美術展覽、與光影玩樂的照片，半歲多的小腰果開始會爬、會坐，圓嘟嘟的臉龐超級萌，抿嘴的可愛模樣就跟她小時候一模一樣，母子倆同框好幸福，Selina開心透露兒子體重將滿10公斤，「你越坐越穩了！是我捨不得放開雙手」，感謝小腰果誕生圓滿了自己，「我根本大藝術家，因為我是如此愛你」。
她很滿足當母親的生活，日前和趙小僑在電台節目《飛碟Happy Go》暢談媽媽經，坦言很想給小腰果添伴，這幾年會再拚做人，跨年吃太多身體不舒服，還被誤認為懷孕孕吐，結果只是胃炎，可見求子心切。歌迷笑說她真的太會養，「養得很好耶！10公斤很厲害」、「胖嘟嘟的～好可愛喔」、「根本是漂釀媽咪的翻版」。
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