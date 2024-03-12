NBA／季中傷兵潮來襲！火箭Sengun幸運免動刀、各隊關鍵傷兵統整

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灰狼官方在3月初宣佈，Karl-Anthony Towns因左膝半月板撕裂將長時間缺陣，有媒體評估最晚可能要到西區冠軍賽前才能回歸，這對於睽違多年終於有望爭冠的灰狼來說，是相當不樂見的情形。
Karl-Anthony Towns和中鋒Rudy Gobert組成的「雙塔」，再加上場均可以砍下26.1分的「少主」Anthony Edwards，是灰狼位居西區前段班的主要原因。
Karl-Anthony Towns本賽季場均能貢獻22.1分、8.4籃板，場均外線出手5.3次，命中率達到4成23，除了能鞏固內線外也是個十足的高射砲，對於分散對手防守注意力來說，是個關鍵的存在。
灰狼近期吞下2連敗，以44勝21敗位居西區第3名，以目前戰績和現有陣容來說，即便灰狼後續戰績不理想，還是有很高機率能夠闖入季後賽或附加賽。然而，球隊是否能支持到季後賽後半段，等到Karl-Anthony Towns的回歸，將會是一大考驗。
休士頓火箭：Alperen Sengun
Alperen Sengun可以說是火箭隊在首輪第16順位挖到的寶藏，目前以3年級的身份就留下場均21.1分、9.3籃板和5次助攻，外加1.2抄截，且數據逐年攀升，被不少媒體認為是「成長版」的沙加緬度國王明星中鋒Domantas Sabonis。
在昨（11）日火箭面對國王的比賽中，Alperen Sengun跳起進行防守時，落地有些失去平衡，不慎傷到腳踝，隨後靠著輪椅才被推離球場。所幸火箭球團在今（12）日宣布，Alperen Sengun沒有結構性損傷，不需動刀治療，但仍須要時間復原，恐怕難以在剩餘例行賽幫助火箭。
火箭目前戰績29勝35負，在西區排名第11名，目標是拿到附加賽名額，但前面有洛杉磯湖人、金州勇士等隊伍，在缺少內線主力的狀況下，季後賽之路將會異常艱辛。
印第安納溜馬：Bennedict Mathurin
相較Karl-Anthony Towns和Alperen Sengun，二年級生Bennedict Mathurin雖然並不算是球隊主力，但對於以團隊球風見長的溜馬來說，這位場均攻下全隊第4高分的替補後衛是相當重要的存在。
溜馬球團在10日公布，新秀挑戰賽中拿下MVP的Bennedict Mathurin因為右肩拉傷，所以將進行右肩關節唇撕裂傷的手術，本季確定報銷。他在2022年選秀首輪第6順位被溜馬看中，本賽季公出賽59場，場均攻下14.5分、4籃板、2助攻，平均只上場26.1分鐘。
近10戰拿下6勝的溜馬，目前暫居東區第7，距離前一位的費城76人僅有半場剩差，還是有機會爭奪季後賽門票。在缺少Bennedict Mathurin的狀況下，溜馬板凳深度受到影響，但若主力Tyrese Haliburton能夠維持健康狀態，拿下附加賽席次應該不成問題。
布魯克林籃網：Ben simmons
籃網在上周宣布，明星後衛Ben simmons因下背部神經問題，確定缺席本賽季剩餘的所有比賽。雖然他在前日傷癒復出後，只短暫出場就拿下準大三元表現，令球迷也對他有所期待，如今希望再次落空。
前年度最佳新秀Ben simmons本季只為籃網出賽15場比賽，場均貢獻6.1分7.9籃板5.7助攻，此前在費城76人隊的最後一年，還留下14.3分7.2籃板6.9助攻的數據，入選年度防守第一隊和全明星賽，但後來因為心理問題以及和管理層鬧矛盾，而缺席了整個2022年賽季。
籃網目前戰績26勝39敗位排東區第11，近10場拿下5勝5敗的成績，距離握有附加賽資格的亞特蘭大老鷹3.5場勝差。但或許該慶幸的是，籃網是在Ben simmons缺席將近50場比賽的狀況下拿到這個成績，因此他的確定缺席對於球隊的影響應該不大，是否能前進季後賽還是需仰賴現有主力球員「大橋」Mikal Bridges還有其他球員的發揮。
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