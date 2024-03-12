1歲嬰遭保母虐死「指甲被拔光」 議員提2質疑要求重判
北市1名1歲半男嬰，由於父親跑了加上母親入監服刑，去年9月經由台北市社會局轉給兒福聯盟，再轉給合格保母照顧，未料卻發生令人髮指憾事，男嬰出現腿部骨折、顱部瘀血等傷勢，甚至指甲遭保母拔光等，保母及她妹妹還拍照炫耀，男嬰3個月後於身亡，引發民眾憤怒，2人也已遭收押。男嬰第一任保母女兒的男友怒轟「你們不得好死」，台北市議員陳炳甫昨（11）日表示，希望調查程序加快，並求處重判。
記者陳宜加／台北報導
據了解，男嬰第一任保母女兒的男友發文，表示嬰兒從兒福聯盟轉出後，社工就不讓他們探視他，還一直做假報告，說嬰兒過的很好，結果4個月後才知道是保母沒有一天讓他過好日子，「每天24小時把你綁在椅腳，讓你連睡覺都站著睡，且每天只給你喝一杯餿水，你的身體體無完膚，牙齒被打到剩下8顆不齊全的，保母還說是你自己去撞牆的！生殖器被燒到整個都黑掉了，還說是你自己抓的！10根指甲都被保母拔光光，保母也說是你自己咬的！你短短的腿也被保母打到嚴重變形骨折！整個顱部被打到都是瘀血，還有不明的外傷！」
陳炳甫受訪說明，此案源自於男嬰母親入監服刑中，父親則離開家庭未與家人聯絡，並經由新北社會局轉給兒福聯盟，再轉給北市這位保母（設籍北市），並非緊急安置案；目前保母及妹妹都被停職、列入黑名單不得接案。
陳炳甫提出2點質疑，首先小朋友是因為要出領養的程序中，由兒福聯盟委託合格保母，在這段照顧期間發生憾事。從9月1日起的新任保母到12月24日期間，3個半月時間，「社會安全出問題，居然沒發現？」另外，他表示，兒福聯盟為知名、獲信任的團體，其簽約的保母卻出此憾事，是否制度有問題？
此外，此案已進入檢調調查中，但事發至今調查尚未完成，陳炳甫說盼望能夠加快調查，還給家屬公告，讓小嬰兒安息。陳炳甫表示，男嬰親屬前只剩外婆，後續將會協助聘用律師，協助其外婆針對此案對保母提起刑事及民事訴訟，希望求處重判；另北市府也會協助一般法扶。