1歲男童被保母虐死！呂秋遠要兒福聯盟說清楚：訪視完全沒發現嗎

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不過，呂秋遠想問兒福聯盟：「每個月至少一次的訪視，訪視的流程是什麼？這麼長期且明顯的外傷，為何在訪視過程中完全沒有發現？這些問題，都是兒福聯盟必須要告知社會大眾的。」認為錢、人力不夠可以提出或檢討，但兒福聯盟已經是全國最大的兒童福利機構，「如果連基本的訪視都可以如此，我們很難想像，其他更欠缺經費的訪視會出現多少問題。」
呂秋遠說，他不想推敲保母虐童的動機，「但無論如何，我們都沒辦法接受訪視機構竟然可以忽視這麼長期且殘酷的虐待，在兒福聯盟可以提供進一步的詳細訪視過程與方式之前，我們真的很難接受這樣的說詞與結果。」然而，他也呼籲，不要因此就停止捐款給社會福利機構，因為大多數社工需要的是更多的支持，而不是抹殺所有社工為社會安全網所作的努力。
網友留言：「家屬中有人要領養給予萬般刁難，最後不准卻交由兒福給了保母，每個月的訪視有沒有落實？ 真是令人失望又憤怒又不捨，這個體制大大有問題！不是只有檢討，如何落實太重要了...」、「感謝呂律師的結語，這似乎是社會結構性問題，而且不論是兒福還是長照，人員、制度和相關政策方案都還沒有走上軌道（排除家庭要素）！」也有人給社福機構打氣：「在這追逐金錢的世界，願意從事社工這種非主流工作真的給予respect！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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