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1歲男童被保母虐死！呂秋遠要兒福聯盟說清楚：訪視完全沒發現嗎

▲1歲10個月男童被合格保母姊妹虐死，呂秋遠要兒福聯盟說清楚。（圖／翻攝畫面）
▲1歲10個月男童被合格保母姊妹虐死，呂秋遠要兒福聯盟說清楚。（圖／翻攝畫面）

記者楊穎軒／綜合報導

虐童事件層出不窮，北市1歲10個月的男童剴剴（化名）遭保母姊妹花輪流凌虐，時間長達3個多月，最終不幸休克離世，劉姓姊妹的理由是「不爽小孩的父母沒有巴結她」，律師呂秋遠昨（11）日發文將重點放在轉介的兒福聯盟，「這麼長期且明顯的外傷，為何在訪視過程中完全沒有發現？」認為兒福聯盟有責任向社會大眾說明所有疑點，據了解，兒福聯盟今天下將召開記者會統一對外說明。

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▲1歲男童凱凱遭劉姓保母姐妹花虐待致死，傷重送醫仍不治，親友悲痛不已。（圖/翻攝畫面）
▲1歲10個月男童剴剴被劉姓保母姊妹虐待致死，親友悲痛不已。（圖／翻攝畫面）
呂秋遠表示，比較難理解的問題在於，兒童福利聯盟聲稱每個月都有派社工前往訪視，從9月開始，一個月至少一次，直到12月才因為另一位托育兒童生病而改期，但12月底就發生狀況，而兒福聯盟當初審核保母時，推測與保母姊妹有合作經驗，兩人都有證照，也沒有虐童紀錄，才把剴剴轉介給姊妹倆。

不過，呂秋遠想問兒福聯盟：「每個月至少一次的訪視，訪視的流程是什麼？這麼長期且明顯的外傷，為何在訪視過程中完全沒有發現？這些問題，都是兒福聯盟必須要告知社會大眾的。」認為錢、人力不夠可以提出或檢討，但兒福聯盟已經是全國最大的兒童福利機構，「如果連基本的訪視都可以如此，我們很難想像，其他更欠缺經費的訪視會出現多少問題。」

呂秋遠說，他不想推敲保母虐童的動機，「但無論如何，我們都沒辦法接受訪視機構竟然可以忽視這麼長期且殘酷的虐待，在兒福聯盟可以提供進一步的詳細訪視過程與方式之前，我們真的很難接受這樣的說詞與結果。」然而，他也呼籲，不要因此就停止捐款給社會福利機構，因為大多數社工需要的是更多的支持，而不是抹殺所有社工為社會安全網所作的努力。

網友留言：「家屬中有人要領養給予萬般刁難，最後不准卻交由兒福給了保母，每個月的訪視有沒有落實？ 真是令人失望又憤怒又不捨，這個體制大大有問題！不是只有檢討，如何落實太重要了...」、「感謝呂律師的結語，這似乎是社會結構性問題，而且不論是兒福還是長照，人員、制度和相關政策方案都還沒有走上軌道（排除家庭要素）！」也有人給社福機構打氣：「在這追逐金錢的世界，願意從事社工這種非主流工作真的給予respect！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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