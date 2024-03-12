MLB／上澤直之被打爆！光芒下放13人 日媒曝教練團對他仍有期待
休賽季前往美國追夢，以小聯盟合約加盟坦帕灣光芒的火腿王牌上澤直之，春訓至今表現非常不理想，昨（11）日在熱身賽上再度登板，卻遭波士頓紅襪「震撼教育」，主投1.2局就狂丟5分，春訓熱身賽防禦率高達20.65，目前熱身賽3度登板都有失分，力拚開季名單可說是岌岌可危。不過光芒今（12）日共下放13名選手，名單當中並沒有上澤的名字，傳出是總教練對他仍有期待，因此決定再觀察一段時間。
記者陳品翔/綜合報導
上澤直之目前3度在熱身賽上登板，至今場場掉分，昨日面對紅襪的比賽1.2局失掉5分之後，賽後防禦率來到了高達20.65，對此上澤在賽後受訪時表示，「只能接受這樣的結果，沈澱過後繼續前進，為了接下來在比賽上繳出好表現，我會繼續好好努力練投。」
而儘管上澤直之的表現不如預期，但必須力拚開季擠進名單的他還沒被淘汰，根據日媒《體育報知》報導，因為光芒隊的教練團對他仍舊寄予厚望，因此才能在激烈的競爭當中存活下來，距離開幕戰不到一個月的時間，上澤能證明自己的時間也所剩不多，必須好好調整自身狀態。
上澤直之休賽季與光芒簽下的這份合約中，附帶有90萬美元的激勵獎金，若本季上澤直之能在大聯盟投滿80局，則有10萬美金，其中只要上澤直之每多投10局，就會多追加10萬，最多增加至160局。
此外母隊日本火腿，能收到上澤直之合約的15％入札金，但目前上澤直之還未確定是否會從大聯盟開季，目前確定只能拿到6250美元的入札金，但若是上澤確定升上大聯盟，火腿隊最多能拿到51萬6250美元的入札金。
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