「合格」惡保母虐死男嬰 羅友志怒轟政府：該死的「按照規定」
北市1名1歲半男嬰，由於父親跑了加上母親入監服刑，去年9月經由台北市社會局轉給兒福聯盟，再轉給合格保母照顧，未料卻發生令人髮指憾事，男嬰出現腿部骨折、顱部瘀血等傷勢，甚至指甲遭保母拔光等，保母及她妹妹還拍照炫耀，男嬰3個月後於身亡，引發民眾憤怒，2人也已遭收押。對此，資深媒體人羅友志悲歎，1歲半的孩子才剛會走，就真的走了。「是我們犯的一連串錯誤，殺死了他！」
記者陳宜加／台北報導
羅友志表示，爸媽犯罪入監，新北市「按照法規」，寄養給中央核准的兒童社福單位管理的合格保母。然後，然後，「合格」保母就虐死了他…「我們的社福有沒有在做，有！都按照規定在做！」
羅友志指出，問題是，規定是僵的，人是活的，規定是善意的，做的人是詭譎難測的，正常家庭找保母都難找了，中繼保母會多嗎？正常家庭找的保母，都一天到晚傳出虐嬰了，爸媽都不在的寄養、中繼保母，沒有爸媽在背後的壓力，行為理解上，會用無比的愛心對待孩子嗎？誰來當那個給保母更大壓力的「爸媽」？就是政府。
羅友志指出，看地方政府說詞，感受到「父愛母愛」了嗎？還是因為孩子出身就是「爹不疼、娘不愛」，「我們按照規定就好！」？所有人出征兒福聯盟，只有他們的錯嗎？新北市政府說「中央核可」的！他們納稅三萬元，委託你們照顧這位出身就悲情的孩子…現在剛會走，就走了。你們都說「按照規定」，那就是爸媽該死、孩子反正就死了是嗎？該死的「按照規定」！