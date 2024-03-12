日本第一名炸豬排「成蔵」將來台！客座鷹流拉麵 限量餐、日期曝
被譽為「全日本第一名」的炸豬排「成蔵」（とんかつ成蔵）將來台！昨日由「鷹流拉麵」老闆於臉書公布此消息，店主三谷成藏將於4月來台，並與鷹流拉麵合作推出一日快閃活動，預計將會供應100份限定餐點，但細節與內容尚未公布。
記者葉盛耀/綜合報導
成蔵炸豬排是目前日本美食評論網站「Tabelog」排名第一的豬排店，分數高達4.18分，而且自2017年起持續獲得米其林必比登推介。成蔵豬排最大特點是，豬排採取低溫油炸，麵衣呈現淺黃色，豬排內層看起來粉嫩，肉質則鮮嫩多汁。
而鷹流拉麵創辦人鷹峰涼一（Ryouichi Takamine）昨(11)日在臉書分享，成蔵的店主三谷成藏將於4月來台。鷹峰涼一也提到，雙方將於4月13日合作提供100份的限定餐點，相關資訊及預約方法之後會在臉書公布。鷹峰涼一還提到，台灣的豬肉很美味，但一直沒有好吃的炸豬排店。他一直很喜歡「成蔵」，希望它能進軍台灣，如果有興趣投資或加盟，請與他聯繫，他可以擔任翻譯。
「成蔵」炸豬排的魅力，就連網紅「視網膜」也曾在去（2023）年於臉書特地打卡推薦，提到「豬肉的肉質真的嫩到沒話說，油的香氣也是咬下去就直撲鼻腔，推薦借不到卸妝油的人也可以來吃，吃完能夠用豬排的油卸妝，非常香！」
另外，橘焱胡同集團將代理日本靜岡高檔天婦羅品牌「天ふら すき村（天婦羅杉村）」，預計將開在台北萬豪酒店城中廣場的2樓，就位於同集團的「鳥喜」隔壁，而開幕日將是今年第二季。