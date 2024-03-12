抗中連線！美國商務部將投資菲律賓逾300億元 部長：聯盟穩固
隨著中國和美國的關係越趨緊張，美國也開始穩固東南亞的同盟。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期率團訪問菲律賓，11日承諾將投資逾10億美元（約等同於新台幣300億元），並再次重申美國與菲律賓的關係密不可分。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，這是美國首次向菲律賓派出這種經貿代表團，雷蒙多率領的貿易與投資代表團對菲律賓進行為期2天的訪問，代表團成員包括聯合航空、GreenFire Energy、Google、Visa、微軟和私募股權公司KKR等22家美國企業的高層主管，主要集中在太陽能、電動車及數位化等領域。
雷蒙多會晤菲國總統小馬可仕後，與菲國官員召開聯合記者會。她表示，美國拓展對菲律賓貿易與投資的承諾，透過美國領導的14國「印太經濟架構」（IPEF），延伸到更廣闊的印太地區。雷蒙多強調：「我的職責是保護美國人民，保護我們擁有而中國沒有的最先進的技術，包括半導體、人工智慧等，不讓中國取得並用於強化軍力。」
由於菲律賓和中國因南海議題僵持不下，中國也持續派出海警船在爭議海域騷擾別國船隻，造成南海和台灣海域的困擾，雷蒙多商團的到訪，無疑給菲律賓政府提供一劑強心劑，更穩固了菲國和美國之間的關係。