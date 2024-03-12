美元定存年息喊到7%！搶搭高利末班車　先搞清這些眉角　

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永豐銀行也鎖定高端理財全新客戶，推出100萬美元、3個月期定存年利率6.8%限時優惠。永豐銀行表示，去年旗下理財客戶美元定存筆數、單筆平均定存金額，皆較前一年成長約20%，顯示美元定存扮演理財客戶靈活配置資產的重要方式之一，因此，至4月30日，高端理財全新客戶專享100萬美元、3個月期定存年利率6.8%限時優惠。
一銀今日至3月29日則推出植樹節期間限定「美利地球．專樹於你」美元優利定存專案，鼓勵客戶善用網路銀行進行金融交易，降低碳排放量。活動期間至本專案活動網頁，點選「專樹優惠」指定按鈕，將引導客戶至網路銀行/行動銀行APP進行新臺幣扣款承作美元定存，即可享存期100天、限額1000美元可享優惠年利率5.3%，限量800名。另外，一銀再加碼美元換匯優惠減碼3.5分，提供匯率及利率雙重優惠。
合庫銀行也有「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利，至4月3日止，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享1個月年利率5.2%、3個月年利率5.3%優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。
華南銀行推出多檔外幣優利定存，其中至3月29日的「匯利雙優好運龍來美元定存」專案，起存額3千美元，民眾可直接透過個人網路銀行，一個步驟簡單完成新台幣換匯美元及轉存優利定存，即享3個月期年利率5.15%、6個月期年利率5%的優惠利率；若是臨櫃以美元新資金（含新台幣結購或自他行匯入），起存額只要1萬美元，也可享3個月期年利率5.15%的優惠利率。
此外，華南銀行也鎖定為因應支付國外款項美元需求高的企業戶，能有效運用閒置資金，至4月15日止，推出「美利30企業美元定存」專案，同樣以美元新資金，起存額30萬美元以上，即享3個月期年利率5.28%的優惠利率，讓企業戶靈活運用資金並可賺得優利。
銀行也提醒，民眾除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天及一個月不等，或限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等。另外，民眾仍需注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新台幣或其他幣別時所可能產生的匯率兌換風險，且應留意市場走勢並分批布局美元資產為宜，可先安排資金或評估運用情形後再行申辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。