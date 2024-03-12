「合格」惡保母虐死男嬰！黃珊珊開砲：對幼兒施虐者要更加嚴懲
北市1名1歲半男嬰，由於父親跑了加上母親入監服刑，去年9月經由台北市社會局轉給兒福聯盟，再轉給合格保母照顧，未料卻發生令人髮指憾事，男嬰出現腿部骨折、顱部瘀血等傷勢，甚至指甲遭保母拔光等，保母及她妹妹還拍照炫耀，男嬰3個月後於身亡，引發民眾憤怒，2人也已遭收押。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，居托中心跟社工人員的相關訓練與靈敏度要提升，而在刑罰上，利用照顧無法言語或年紀小的幼兒過程中施虐者要「更加嚴懲」。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天舉行財政紀律與居住正義記者會，會後媒體問及，有關北市1歲童遭到保母凌虐致死案件，黃珊珊表示，保母在屬於居拖中心需要做家庭訪視，看來就是在那邊幾個月期間，看的方式或狀況，或是在媒介團體的社工訪視過程中有漏視，造成憾事的發生。
黃珊珊說，不管是相關法規，在不管是對幼兒，或是這種不能發聲的幼兒，「我們自己也當過母親，從孩子的反應也能看出來保母對他的一些行為」，這可能要在更細緻一些。
另外，黃珊珊說，若有任何狀況，預警效益要更快，安頓這樣子需要被安置的幼兒的時候需要更嚴謹，更可能沒有近親家人可以協助，居托中心跟社工人員這些相關的訓練靈敏度也要提升。「回到相關的法規，他的刑度，所謂利用照顧他的過程中施虐的行為要更加的嚴懲。」