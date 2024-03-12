是你嗎？台中人口史上新高 第285萬幸運兒將抱回iPhone15機票禮
台灣總人口不斷減少，台中市卻年年攀升，預計3月底、4月初可達史上新高285萬人。台中市政府為迎接第285萬市民，祭出iPhone15、黃金獎牌、產婦到宅坐月子包月服務、星宇航空機票、公托免月費等大禮。市長盧秀燕說「大家不必急著報名參加活動，我們自然會在人海中找到你！」
記者顏幸如／台中報導
截至昨天為止，台中市人口有284萬8738人，相較於10年前271萬9千多人，10年來增加12萬多人。台中市民政局吳世瑋表示，除了疫情期間人口稍微下降，台中市人口一直呈現正成長，主要是島內移民的入口多。
根據民政局去年1到9月的統計資料，隔鄰的彰化縣遷入7,546人，是最多的島內移民，其次依序為新北市3,949人、南投縣3,610人、台北市2,772人及高雄市2,561人。台中市人口數在六都排第2，僅次於新北市的403萬人，第3名是高雄市的273萬人。
市長盧秀燕指出，根據今年第一份城市滿意度民調，台中市施政滿意度是六都第一名，光榮感躍升全國第一名，「感謝大家喜歡、滿意、肯定我們的城市」。她表示台灣大部份城市的人口都是遞減的，但台中人口移入是第一名、結婚率六都第一名、出生率六都第二名，謝謝大家願意搬到台中安居。
盧秀燕同時宣佈，為慶祝台中人口將在一個月後達到史上新高，將舉辦一系列活動及贈好康活動，第285萬位市民及前後4位將獲許多大獎，前後5位新生兒也會獲獎：市民身分證號碼內有2.8.5任兩碼的民眾，有iPad、禮券、STEAM積木組、農場折扣等好康；一般市民也有電影票、福袋等各種豐富好禮，詳細活動內容可以上台中通APP了解。