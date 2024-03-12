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港星方力申2億千坪豪宅曝！3米聖誕樹放家中、錦鯉池像泳池一樣大

▲港星方力申2億元買下的千坪豪宅曝光，3米高聖誕樹放家中、錦鯉池像泳池一樣大。（圖／方力申Instagram）
▲港星方力申2億元買下的千坪豪宅曝光，3米高聖誕樹放家中、錦鯉池像泳池一樣大。（圖／方力申Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

今年44歲的港星方力申，曾演過多部葉念琛導演作品《獨家試愛》、《我的最愛》、《人約離婚後》，與鄧麗欣（王子邱勝翊前女友）有過一段情，現任女友為Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》邪教教主鄭明析性侵受害者葉萱。近日，方力申曝光自住市值近5000萬港幣（約新台幣2億元）千坪豪宅內裝，3米聖誕樹擺家中、錦鯉池跟游泳池一樣大。

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▲方力申認愛葉萱，支持女友公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析惡行。（圖／翻攝方力申IG）
▲方力申認愛葉萱，支持女友公開韓國邪教「攝理教」教主鄭明析惡行。（圖／翻攝方力申IG）
▲方力申的豪宅裡面有露天游泳池。（圖／方力申Instagram）
▲方力申的豪宅裡面有露天游泳池。（圖／方力申Instagram）
港星方力申是退役香港游泳代表隊隊員，日前他到卡達首都杜哈參加「世界先進游泳錦標賽」，在男子200米仰泳40至44歲組拿下銀牌佳績、光榮返港。方力申鮮少曝光家中內部裝潢，近日難得曬出在自家游泳的影片，影片中的露天游泳池又大又寬敞，相當適合愛運動的他。

▲方力申的豪宅樓梯上有眾多收藏品。（圖／方力申Instagram）
▲方力申的豪宅樓梯上有眾多收藏品。（圖／方力申Instagram）
▲方力申豪宅內的錦鯉池像游泳池一樣大。（圖／方力申Instagram）
▲方力申豪宅內的錦鯉池像游泳池一樣大。（圖／方力申Instagram）
據悉，方力申在2017年以4450萬港幣（約新台幣1.8億元），買下這棟位在香港元朗實用面積3365方呎（約1017坪）的獨棟豪宅，該建案主打喜愛恬靜生活的富豪首選，高規格保安最適合注重隱私的名人。鮮少曝光家中環境的方力申，之前聖誕節曾露出屋內放置近3米高的聖誕樹，花園還有像游泳池一樣大的錦鯉池，奢華程度令人不敢置信。

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