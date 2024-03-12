港星方力申2億千坪豪宅曝！3米聖誕樹放家中、錦鯉池像泳池一樣大

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據悉，方力申在2017年以4450萬港幣（約新台幣1.8億元），買下這棟位在香港元朗實用面積3365方呎（約1017坪）的獨棟豪宅，該建案主打喜愛恬靜生活的富豪首選，高規格保安最適合注重隱私的名人。鮮少曝光家中環境的方力申，之前聖誕節曾露出屋內放置近3米高的聖誕樹，花園還有像游泳池一樣大的錦鯉池，奢華程度令人不敢置信。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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