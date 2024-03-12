「巨嬰」00940來勢洶洶！這17檔高息ETF一表看　00919穩坐人氣王

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不過，觀察目前既有的台股高息ETF今年（2024）來受益人與規模變化，統計到3/8最新數字，56檔台股ETF規模已經達到1.73兆元，其中有17檔台股高息ETF今年以來受益人增加468835人，規模增加1773億元，使得總受益人來到4348863人，總規模達到1.03兆元。相對於56檔台股ETF總體數字來看，分別佔67%、64%。
而這17檔台股高息ETF表現，今年以來受益人增加最多的前5名包含00919、00929、00878、0056、00927，規模增加最多則是00919、00929、0056、00878、00918，再以今年績效表現來看，00919上漲16.85%，表現最好。其他前5名分別是00730上漲12%，00900上漲11.47%，00927上漲11.43%，00915上漲10.05%。但就整體來看，拿下三冠王的00919可說是台股高息ETF最佳人氣績效王。
00919具有平準金機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋，此外，百分百填息率次與不錯的資本利得，息利雙收讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購。00919參與第四次除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣投資人對存股需求熱度不減，台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。
此外，謝明志指出，雖然大盤在創新高後拉回整理，不過，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。