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台北最強景點不是西門町！冠軍單月擠92萬人　松山文創園區輸給它

▲台北著名的觀光商圈西門町，一直都是不少人來台北必去的景點之一。（圖/台北旅遊網）
▲台北著名的觀光商圈西門町，一直都是不少人來台北必去的景點之一。（圖/台北旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

台北最新冠軍景點公佈了！台灣國旅景點眾多，說到北台灣，肯定是不能錯過台北市，不僅捷運系統方便，雙北來往非常便利，也是台灣的首都核心發展之處。然而說到台北景點，不少人應該都會聯想到西門町、士林夜市、松山文創園區等等。然而根據台北市觀傳局最新公布數據，台北市1月最強景點是「台北101」，2024第一個月份湧入92萬餘人次，而表現一直都很穩定的松山文創園區則以69萬餘人次居於第二。

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台北觀光人潮變多！前五大熱門景點公開

根據台北市觀傳局日前公布的最新數據，今年1月北市各列管處景點造訪人次有582萬987人次，相較去年同期的388萬9184人次，增加了193萬1803人次，提升近5成，甚至超過疫情前的2019年1月454萬1250人次，也有將近3成的漲幅，顯見後疫情時代「國旅持續回溫當中」。

然而根據統計顯示，新的一年，台北景點的冠軍是位於台北信義區的「101景觀大樓」，1月份有92萬7706人到此參訪；第二名則是也同樣是信義區的「松山文創園區」，單月也有69萬2948人次造訪；第三名則是位於士林的「士林官邸公園」，1月有62萬7379人造訪；至於第四名以及第五名分別為「陽明山（45萬人次）」、「西門紅樓商圈（39萬人次）」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲台北101景觀台奪下台北觀光景點1月份冠軍，單月湧入92萬人到此造訪，贏過超人氣的「松山文創園區」。（圖／美聯社／達志影像）
大巨蛋2月正式開始營運！有望帶動周邊景點人潮

然而不難發現，目前台北熱門前三名的景點當中，前兩名都位於信義區，加上鄰近的大巨蛋體育館已在今年2月營運，是世界頂級的標準室內棒球場，肯定會為周邊的景點又挹注不少人潮，甚至從外縣市來看球的民眾，都會特別到附近景點去看看，尤其像是正對面的國父紀念館、隔壁的松山文創園區以及距離不遠的信義商圈、台北101觀景台，未來都會受到人潮紅利影響。

▲世界12強賽B組預賽將會舉辦在台北大巨蛋。（圖／記者林之越攝）
▲大巨蛋體育館已在今年2月營運，是世界頂級的標準室內棒球場，有望可以帶動附近觀光景點人潮。（圖／記者林之越攝）
台北101景觀太美！遊客看過全部「難以忘懷」

事實上，台北101是由建築師李祖原所設計，採用了後現代主義建築風格，並在採用工業材料等現代結構的同時喚起傳統的亞洲美學，該建築物能夠抵禦地震和台灣的氣候狀況，塔樓不僅設有辦公室，還有餐廳、商店以及觀景台等，每年跨年的101煙火秀更是關注焦點，可以說是台灣人這輩子一定要入內看看的知名世界地標。

仔細看台北101景觀大樓的Google評價，斬獲高達4.4顆星的高分，評價超過6萬則，不少遊客都表示「看過上面的景觀真的難以忘懷！非常推薦來台北一定要去過」、「藍天下聳立的高樓，內有各家精品進駐，餐廳的選擇也很多樣，觀景台的景色更是吸引人」、「太厲害的地標，可以吃飯、逛街還能欣賞美景，令人難忘的景點」、「台灣最美、最傑出、值得驕傲的地標，根本是國際級的景點」。因此下回民眾要來台北遊玩，不要只會逛西門町、饒河夜市，來到信義商圈走走看看，甚至到台北101逛街、看風景也是不錯的選擇哦！

▲台北2023跨年煙火秀。（圖／NOWNews攝影中心）
▲台北101每年的跨年煙火秀也是關注焦點，絢爛的煙火為每年新年拉開序幕。（圖／NOWNews攝影中心）

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