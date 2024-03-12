2024日本櫻花最新預測公布！比往年早4~7天 「東京最早」日期曝
2024年日本櫻花季即將到來，各大平台對於日本2024年的櫻花時間預測將會陸續發表，並隨著氣候變化不定期修正。目前最新資料為Weather map於昨（11）日公布，東京將是最早開花區域，為3月20日，大阪為3月25日。綜合這幾日各大平台資訊，都預測東京將會是最早開花區域，而最早日期為Weather News 預測的3月19日開花。
記者葉盛耀/綜合報導
Weather Map也提到，今年的櫻花預計在許多地區將比平年提早約4至7天開花，部分地區除外。因為2月份氣候相對溫暖，但3月初又回歸寒冷天氣，然而，預計3月中旬將變暖。因此，櫻花開花時間可能會比往年提前約4至7天。此後，預計4月的溫度也將較高，這意味著東北部北部和北海道的開花時間也可能比平年早。
■ 搞懂「開花日」和「滿開日」
日本氣象廳在日本全國各地都種植了「染井吉野櫻」的標本樹來觀測，因為在日本此品種的櫻花樹數量最多。一旦標本木的櫻花達到5～6朵開花量，當天就會被定義為當地的「開花日」；若整棵標本數開花數量達到80％以上，則會成為所謂的「滿開日」，而開花日與滿開日通常差距約一週左右。
■ 日本最早開的櫻花品種
在日本各地櫻花品種相當多，有早開也有晚開的櫻種，而最知名的早開櫻種，就是河津櫻，會在二月就在伊豆綻放，搭JR到河津町站，下車約5~10分鐘即可賞到櫻花。而目前在東京也有多處櫻花樹已綻放，也大多是河津櫻此品種。
另外，「日本氣象株式會社」、「Weather News」等平台，也公開2024年的櫻花開花預測圖，立刻來看看各地的開花時間。