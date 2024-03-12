惡保母臉書遭起底！8年前曾挺「殺害兒童唯一死刑」 眾洗版罵爆
新北市1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，惡魔手段極為殘忍，事件曝光後引發社會譁然。有網友起底劉姓保母臉書，發現她8年前曾分享「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」反廢死粉專，對比現今犯下的罪行顯得十分諷刺，讓大批網友火大湧入狂罵「她都想要死刑了，請法官成全她」。
記者賴禹妡／綜合報導
劉姓保母姊妹虐童事件曝光後，引起社會大眾的怒火，有網友起底劉姓保母臉書，發現她曾在8年前分享「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」反廢死粉專，對比她日後犯下的殘忍罪行顯得格外諷刺，也引來大批網友灌爆狂罵「虐童支持唯一死刑」、「8年前分享過的妳還記得嗎？」「她都想要死刑了，請法官成全她」。
回顧整起事件，凱凱因家庭功能不彰，去年10月間轉交給劉姓保母照護，沒想到竟遭保母姊妹虐待，不但每天僅給凱凱些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致凱凱頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒得焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。
劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，2個月押期屆滿後，台北地院已裁定延押2月。
※【NOWnews 今日新聞
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