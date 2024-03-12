保母虐童拔光指甲！皮膚醫揭「痛不欲生」：連成人都可能痛到暈倒
1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姐妹虐死，案件引起社會關注，男童額骨頭凹陷、雙腿骨折、屁股變形，連十根指甲也都被拔光，對此開業皮膚科醫師趙昭明指出，「拔指甲」對成人來說，痛感指數都有8至9分，且隨每個人體質不同，甚至有可能比生小孩還痛，當下直接暈倒都有可能，而對孩童來說，未來的指甲也將出現長歪、長得不完全的永久性影響，保母手法相當惡劣。
記者張志浩／綜合報導
趙昭明表示，拔指甲對人體來說根本是「痛不欲生」，也因此古代才會有類似酷刑，在平時皮膚科門診上，也會有些患者因甲溝炎、凍甲等症狀，需要拔除指甲，但多數病人光是在「打麻藥」的階段就痛得幾乎無法忍受，因為指甲是周邊組織最敏感的位置。
孩童、嬰兒相較於成人，痛覺神經更為發達，拔指甲的痛包含微神經、微血管的痛，趙昭明強調「平常指甲旁邊發炎或拔完手皮，人的手指都是整天刺痛，但若指甲完全被拔除，就是碰到任何東西都會有劇痛感，基本生活都會出現嚴重問題。」
趙昭明說明，指甲被拔除後的修復時間也非常長，通常「夏天長得快、冬天長得慢」，但若非專業醫療行為，拔除指甲其實會破壞指甲的基質，後續長回來的指甲高機率會歪掉、甚至長得不完全，而對年紀小的幼童來說，更是長久性的影響。