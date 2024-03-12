梁朝偉坐隔壁！吳慷仁夢幻同框「一直喜歡的人」 嗨翻：被療癒了
國際影帝梁朝偉坐在隔壁的夢幻感受，吳慷仁感受到了！非表演科班出身的他成為演員，歷經千辛萬苦勇奪金馬影帝殊榮，甚至以《但願人長久》打敗了《金手指》裡的梁朝偉，獲得香港電影評論學會頒發最佳男主角，能跟過去嚮往的演員同台競技，就像美夢成真一樣，吳慷仁10日參加第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，與梁朝偉一起爭搶影帝獎項，事後嗨喊「一直喜歡的人坐我隔壁」，透露梁朝偉私下暖心鼓勵他，感覺被療癒了，讓影迷都羨慕不已。
記者江芷稜／綜合報導
吳慷仁從事演員這行後，以香港電影為範本學習，將梁朝偉視為偶像不令人意外，為了拍攝電影《但願人長久》更是努力學習講粵語，多次在公開場合展現語言天分，他的努力也被海外人士看見，范冰冰跟梁朝偉都在受訪時表示很欣賞他的演技，內心戲非常厲害，儘管最後由日本演員役所廣司抱走影帝大獎，仍無損吳慷仁在這次典禮上的滿滿收穫。
吳慷仁昨（11）日曬出出席亞洲電影大獎頒獎典禮的花絮照，和劉冠廷、許瑋甯、陳澤耀等人在後台開心自拍，其中光是和梁朝偉的合照就有好幾張，足見他和偶像同框的興奮心情，他比喻「夢有時候是這樣的...類似你一直喜歡的人某天的某日，就突然出現在你旁邊，整晚坐在你隔壁，跟你聊電影，聊表演，然後給你一些鼓勵...而昨晚應該就是類似這樣的夢」。
吳慷仁難掩喜悅之情，他開心表示要繼續發夢，期待下次換了一個場景，還能跟梁朝偉再一次相遇，並在文末標註「坐我隔壁XD」，附上一個瞇瞇眼大笑臉符號，這趟行程努力宣傳自己的作品，還能追星成功，讓影迷非常羨慕，「能坐在影帝級梁朝偉的身邊一整晚還被稱讚，真的是會開心欸」、「太夢幻了，真是為你開心」。
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