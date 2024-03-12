名家論壇》黎榮章／柯文哲聲量驟降　民眾黨能和藍綠兩黨抗衡？

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在柯文哲的網路聲量走低之後，民眾黨能否在網路聲量上與民進黨、國民黨抗衡？透過網路輿情觀察可發現，從一月中旬至今，民眾黨總體聲量159萬則，並沒有落後國民黨229萬、民進黨216萬太多，畢竟國、民兩黨都有地方執政、國會席次也都超過50席，相較之下，民眾黨只有1個執政縣市、立委只有8席，聲量只跟兩大黨差10個百分點左右。不過值得注意的是，國會三政黨中，民眾黨的好感度0.33墊底，比國民黨0.52、民進黨0.37都還要低，民眾黨畢竟在立院扮演關鍵少數，立院激烈攻防而引發的批評，讓民眾黨的負聲量濃度偏高。
比較柯文哲及黨籍立委的網路聲量，雖然柯文哲仍佔整體聲量的五成以上，但過去「一人政黨」的情況已不復存在，兩名黨團聲量最高的政治明星黃國昌、黃珊珊的聲量合計佔整體四成，其他六名立委聲量總合約佔整體的百分之五。在國會將是新政局政治戰場第一線的情況下，黃國昌與黃珊珊的「國會雙黃」未來料有更大成長空間。
民眾黨脫離「一人政黨」情況，對政黨長遠發展是好事，柯文哲身為黨主席，若能專心治理黨務、落實全國組織紮根工作，與黨團在政治議題上分進合擊，或許是民眾黨能在2026地方選舉、2028總統大選繼續成長的關鍵。雖然民眾黨以議題戰見長，但偏高的負聲量仍不可輕忽，如何在創造議題同時，保持好感度的平衡，是目前民眾黨的挑戰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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