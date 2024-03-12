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名家論壇》黎榮章／柯文哲聲量驟降　民眾黨能和藍綠兩黨抗衡？

▲民眾黨主席柯文哲在大選後，聲量是消還是漲？（圖／記者嚴俊強攝）
▲民眾黨主席柯文哲在大選後，聲量是消還是漲？（圖／記者嚴俊強攝）

文／黎榮章

2024總統大選1月落幕，2月新國會上路，因內閣正在看守期，近來政治議題多聚焦在新國會朝野攻防。民眾黨主席柯文哲雖未能當選總統，選後仍持續有曝光，除了再度單車挑戰一日南北，也被媒體捕捉到他頻現身立院黨團辦公室開會，究竟柯文哲在大選後聲量是消還是漲？帶領立院關鍵少數政黨的他，四年後他還有機會再戰嗎？

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大選結束後，柯文哲失去了「總統候選人」這個最大舞台，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，從網路聲量趨勢圖可以看出，從1月13日大選結束後，柯文哲聲量一路走低，就連228前後去騎腳踏車，也沒什麼討論度，聲量始終維持在7千則上下；反倒是過去常被外界譏為「一人政黨」的民眾黨，整體網路聲量已經穩定高過柯文哲，尤其2月立院開議後，民眾黨的網路聲量明顯開始與柯文哲脫鉤，2月初院長選舉時，黨團聲量就獨自拉高，單日最高聲量曾在2月2日達到7.2萬則；而2月下旬因食安問題引發的政治攻防，也是黨團獨自表現亮眼，平均一日聲量有1.5萬則，而柯只有不到5千則，換言之，柯文哲已不能獨自左右民眾黨的聲量曝光。

▲ 柯文哲、民眾黨，網路聲量則數。（圖／QuickseeK提供）
▲ 柯文哲、民眾黨，網路聲量則數。（圖／QuickseeK提供）
在柯文哲的網路聲量走低之後，民眾黨能否在網路聲量上與民進黨、國民黨抗衡？透過網路輿情觀察可發現，從一月中旬至今，民眾黨總體聲量159萬則，並沒有落後國民黨229萬、民進黨216萬太多，畢竟國、民兩黨都有地方執政、國會席次也都超過50席，相較之下，民眾黨只有1個執政縣市、立委只有8席，聲量只跟兩大黨差10個百分點左右。不過值得注意的是，國會三政黨中，民眾黨的好感度0.33墊底，比國民黨0.52、民進黨0.37都還要低，民眾黨畢竟在立院扮演關鍵少數，立院激烈攻防而引發的批評，讓民眾黨的負聲量濃度偏高。

▲ 國民黨、民進黨、民眾黨，網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）
▲ 國民黨、民進黨、民眾黨，網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）
比較柯文哲及黨籍立委的網路聲量，雖然柯文哲仍佔整體聲量的五成以上，但過去「一人政黨」的情況已不復存在，兩名黨團聲量最高的政治明星黃國昌、黃珊珊的聲量合計佔整體四成，其他六名立委聲量總合約佔整體的百分之五。在國會將是新政局政治戰場第一線的情況下，黃國昌與黃珊珊的「國會雙黃」未來料有更大成長空間。

▲ 柯文哲、民眾黨籍立委，網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）
▲ 柯文哲、民眾黨籍立委，網路聲量排行。（圖／QuickseeK提供）
民眾黨脫離「一人政黨」情況，對政黨長遠發展是好事，柯文哲身為黨主席，若能專心治理黨務、落實全國組織紮根工作，與黨團在政治議題上分進合擊，或許是民眾黨能在2026地方選舉、2028總統大選繼續成長的關鍵。雖然民眾黨以議題戰見長，但偏高的負聲量仍不可輕忽，如何在創造議題同時，保持好感度的平衡，是目前民眾黨的挑戰。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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