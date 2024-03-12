兒福聯盟轉介保母虐嬰致死！蔣萬安提4改善要求　要社會局檢討

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蔣萬安表示，有人勸他，要等行政院、衛福部先把話說清楚，要讓兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主。但是，在虐嬰案之前，在剴剴短暫的童年之前，在任何與兒童生命安全相關的案件之前，「沒有人是局外人」。尤其他對市府團隊說過，「寧可管太多，不要管太少；寧可撈過界，不要三不管」，該說的話還是要說，該做的事還是要做。
蔣萬安提到，昨天開會，要求北市府社會局全面清查狀況，並在今早八點的會議當中，提出策進作為，要求以下幾點：
一、「社會安全網不能淪為口號，所有人都要動起來」：中央與地方要共同打造一張能夠接住沉默無聲者的安全網，把該納入的各方都納入。中央與兒福聯盟要面對問題，清查責任，檢討過程，提出解方；孩子由新北出養，中央委辦給兒福聯盟合作，兒盟所委託的保母則是在台北從事居家托育，如何打破本位主義，在委託方、承辦方與保母轄管方之間建立一個共訪機制，一定要請中央整合協調，透過中央、地方的攜手合作來完成。
二、「孩子的身世不能成為藉口，反而更是政府強力扮演好自身角色的關鍵理由」：剴剴是一名「收出養前的保母托育兒童」，依現行中央法規，全日托育兒童一年訪視4次。但就是因為孩子的背景特殊，政府更要扮演起家長的角色，付出更多的關懷。呼籲中央通盤思考，考量孩子的背景，對訪視的次數可以有不同的要求；另一方面，我也要求社會局，針對收出養前的保母托育兒童，要改成每個月訪視一次，而且要能夠看到兒童、觀察到兒童身心情況才行，這是必須遵行的原則。
三、「針對「全日托育」兒童，全面增加訪視頻率」長時在保母托育地生活的孩子，更需要政府協助守護他們的安全，台北市社會局要主動把訪視頻率調整成一年6訪。
四、「保母的推薦與評鑑，訓練與領證」，是很多家長關心的議題，社會局要提出規劃和檢討。對於孩子的守護計畫，也要推出通盤作為。
蔣萬安指出，一歲多的剴剴原本只是暫時棲身在保母托育系統之中，等待著他的，應該要是出養之後的新生活，與平安快樂的童年；但是最後，一切卻停格了。政府應該扮演的角色，不是停下來，而是站出來；孩子與家長想要看到的，不是互推，而是合作。深刻的痛心之後，要帶來深刻的反省。「我們不能只是祈禱失去生命的孩子去了更好的地方，而是要把孩子的生活環境打造成一個更好的地方。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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