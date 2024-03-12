吳淡如比特幣大賺130萬元！秀「2種操作方式」：勿單筆狠狠投入
加密貨幣比特幣（BTC）近期漲跌消長兇猛，昨（11）日盤中一度觸及7.2萬美元再創新高！漲幅達3.65%，今年迄今累計漲幅將近70%，也連帶帶動其他幣種跟著上揚。知名作家吳淡如分享她2年來使用「定期定額」、「單筆投入」投資比特幣，分別獲利67.8萬元、62.9萬元，共計賺了130萬元。
記者薛羽彤／綜合報導
吳淡如昨日在臉書上分享比特幣帳戶截圖，透露過去2年來以「定期定額」、「單筆投入」投資方式獲利130萬元。她分享，自己將4萬元定期定額投入其中一個帳戶，本金約為68.2萬元，投入1年7個月後，資產已達到136萬元，獲利高達67.8萬元，她也建議大家，「如果你要買千萬不要單筆狠狠投入。盡量不要做槓桿，否則很容易不是爆倉就是斷頭，除非本錢雄厚。」
吳淡如表示，這2年來不買包包，也不買名牌衣服，選擇把這筆奢侈消費花在投資上，她強調「我的報酬率不重要，不過減半效應稍微理解一下還挺重要的。」網友紛紛大讚她投資很厲害，「淡如姐太強了」吳淡如笑說：「謝謝你們，好像不是我太強，是最近比特幣比較強。賠的時候我也不敢PO啊，哈哈」。
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