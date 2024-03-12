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國際郵包夾毒收件人竟是留德音樂生　航警破獲迷幻毒百貨

▲航警局高雄分局今天宣布偵破一起利用國際郵包疑似夾藏毒案，並循線查獲查獲二級毒品大麻、大麻煙彈、MDMA搖頭、LSD毒郵票、迷幻蘑菇培養液及大麻種子。（圖／航警局高雄分局提供）
▲航警局高雄分局今天宣布偵破一起利用國際郵包疑似夾藏毒案，並循線查獲查獲二級毒品大麻、大麻煙彈、MDMA搖頭、LSD毒郵票、迷幻蘑菇培養液及大麻種子。（圖／航警局高雄分局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

航警局高雄分局與台北關松山分關今(12)日宣布偵破一起利用國際郵包疑似夾藏違禁物品抵台案，並循線查獲查獲二級毒品大麻、大麻煙彈、MDMA搖頭、LSD毒郵票百餘片、迷幻蘑菇培養液及大麻種子。初估每月不法獲利達上百萬元，航警局逮獲主嫌吳姓男子等2人並經檢方聲押獲准。

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▲航警局高雄分局查獲的LSD 毒郵票(俗稱：一粒沙、加州陽光)百餘片。（圖／航警局高雄分局提供）
▲航警局高雄分局查獲的LSD 毒郵票(俗稱：一粒沙、加州陽光)百餘片。（圖／航警局高雄分局提供）
航空警察局高雄分局與財政部關務署臺北關松山分關在今年1月間，發現一件國際郵包疑似夾藏違禁物品，經海關人員會同郵局人員共同開驗，查獲包裹內夾藏俗稱搖頭丸之第二級毒品MDMA（毛重1,234.5 公克），遂成立專案小組偵辦。在包裹寄到台南市洪姓男子的住處，趁洪領取包裹，立即逮捕他查辦。

▲吳姓主嫌曾上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，從培植、栽種、製作、加工、包裝到販售一手包辦。圖為迷幻蘑菇培養罐（圖／航警局高雄分局提供）
▲吳姓主嫌曾上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，從培植、栽種、製作、加工、包裝到販售一手包辦。圖為迷幻蘑菇培養罐。（圖／航警局高雄分局提供）
經專案小組循線追查，洪男在網路認識吳姓男子，收取吳的2萬元酬勞去領包裹，專案小組循線追查，查出吳男住處後，隨即前往桃園吳男住所搜索，才得知吳是留德音樂生，2年前返回國，才憑藉旅歐求學時候的人脈自荷蘭以包裹夾藏方式走私「開趴必備快樂丸」，入境後以埋包方式交易取貨。

▲吳姓主嫌曾前往國外訪查大麻農園、大麻商店，並上網研習致幻植栽。（圖／航警局高雄分局提供）
▲吳姓主嫌曾前往國外訪查大麻農園、大麻商店，並上網研習致幻植栽。（圖／航警局高雄分局提供）
警方於吳嫌住處及倉庫內查獲大量中樞神經迷幻劑類之毒品，包含罕見之迷幻蘑菇孢子注射液、培養罐外，更起獲LSD 毒郵票(俗稱：一粒沙、加州陽光)、MDMA(俗稱：搖頭丸)、高品質大麻花、大麻種子、大麻膏、大麻煙彈等各式毒品，彷彿置身迷幻毒百貨，更起獲大麻煙油注油器、攪拌加熱器各式製毒機具、培養器皿、分裝器具等證物，初估每月不法獲利達上百萬元，所幸專案小組及時斷絕毒品源頭、遏止大量毒品流入市面。

警方再深入追查發現，吳姓主嫌曾前往國外訪查大麻農園、大麻商店，並上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，從培植、栽種、製作、加工、包裝到販售一手包辦。

嫌犯還宣稱其所販售迷幻類毒品有治癒憂鬱症之療效，服用後會有飛行或靈魂出竅的感覺，其經驗足以啟發人生並開放心靈，更以精美外盒包裝吸引年輕人購買，藉此販賣毒品牟取暴利，且設下多處斷點阻礙警方追緝，更將毒品藏匿於花叢中，但仍被眼尖員警識破，起獲大量毒品。

航空警察局高雄分局呼籲民眾，切勿貪圖毒品帶來的短暫刺激和幻覺而以身試法，且製造、運輸及販賣第二級毒品者處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

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