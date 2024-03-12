國際郵包夾毒收件人竟是留德音樂生　航警破獲迷幻毒百貨

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經專案小組循線追查，洪男在網路認識吳姓男子，收取吳的2萬元酬勞去領包裹，專案小組循線追查，查出吳男住處後，隨即前往桃園吳男住所搜索，才得知吳是留德音樂生，2年前返回國，才憑藉旅歐求學時候的人脈自荷蘭以包裹夾藏方式走私「開趴必備快樂丸」，入境後以埋包方式交易取貨。
警方於吳嫌住處及倉庫內查獲大量中樞神經迷幻劑類之毒品，包含罕見之迷幻蘑菇孢子注射液、培養罐外，更起獲LSD 毒郵票(俗稱：一粒沙、加州陽光)、MDMA(俗稱：搖頭丸)、高品質大麻花、大麻種子、大麻膏、大麻煙彈等各式毒品，彷彿置身迷幻毒百貨，更起獲大麻煙油注油器、攪拌加熱器各式製毒機具、培養器皿、分裝器具等證物，初估每月不法獲利達上百萬元，所幸專案小組及時斷絕毒品源頭、遏止大量毒品流入市面。
警方再深入追查發現，吳姓主嫌曾前往國外訪查大麻農園、大麻商店，並上網研習致幻植栽如大麻、蘑菇種植技術，從培植、栽種、製作、加工、包裝到販售一手包辦。
嫌犯還宣稱其所販售迷幻類毒品有治癒憂鬱症之療效，服用後會有飛行或靈魂出竅的感覺，其經驗足以啟發人生並開放心靈，更以精美外盒包裝吸引年輕人購買，藉此販賣毒品牟取暴利，且設下多處斷點阻礙警方追緝，更將毒品藏匿於花叢中，但仍被眼尖員警識破，起獲大量毒品。
航空警察局高雄分局呼籲民眾，切勿貪圖毒品帶來的短暫刺激和幻覺而以身試法，且製造、運輸及販賣第二級毒品者處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。