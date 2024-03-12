兒盟總資產近46億！曾被爆花3.7億買房、不收波多野結衣卡捐款

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有鑑於民國62年公布施行的兒童福利法已不適於現今社會，民國79年底由林志嘉等多位立委及關心兒童的各界人士、相關團體，共同組成「兒童福利聯盟」，著手進行修法工作。修法過程中，各方均認為應成立一永久性組織，以長期致力於兒童福利工作推展，「兒童福利聯盟文教基金會」於80年12月誕生。
近年來，兒福聯盟除持續法令政策的修訂與倡導之外，也開展超過25項兒少服務，包括收出養服務、失蹤兒童協尋服務、棄兒保護服務及特殊際遇兒童保護工作，更創造反霸凌議題，因應離婚親子推出服務，並針對受到疫情衝擊的家庭提供協助等等。
兒福聯盟為非營利組織，所有收入100%來自企業、基金會、民間團體及個人捐贈及政府委託之方案。據最新、2022年度財務報告顯示，兒盟資產約有近46億元。
2022年共有551,468人次捐款，76.2%為捐贈收入、14.5%為補助收入、2.5%屬義賣收入、0.9%為業務收入；2022年支出，63.5%為弱勢兒少與家庭服務、12.5%是一般兒少與家庭服務、11.6%在組織發展、6.8%為兒少福利倡議、5.6%作為行政事務。
爭議1：不收「AV女優波多野結衣公益卡」盈餘捐款
悠遊卡公司2015年發行AV女優波多野結衣悠遊卡，將銷售的收入捐贈給社福團體，家扶基金會、靖娟兒童安全文教基金會以及行無礙資源推廣協會表達願意接受，認為贈送善款的是悠遊卡公司，波多野結衣只是受邀拍攝，並稱捐款對弱勢很有幫助、社會資源募集不易，AV女優也是一種職業，只要悠遊卡沒有猥褻畫面，就沒理由不接受捐贈。
但兒福聯盟婉拒，在網路上引起不少批評，認為兒盟有職業歧視，網友嗆「這樣是好教育嗎？別人都轉型了，還歧視成這樣」、「捐款還有分職業哦」、「捐錢給你們還嫌別人髒啊」、「以後捐給兒盟要附上良民證」等等。
當時的執行長陳麗如表示，婉拒並非對任何一種職業的歧視或鄙視，而是悠遊卡使用者中有眾多未成年兒少，悠遊卡宣傳和販售方式應有適度設限，兒盟長期倡議資訊應分齡分級，若成為悠遊卡公司此活動合作單位，立場恐自相矛盾，「無法一邊批評一邊收下捐款」，只能暫時拒絕。
爭議2：花3.7億買辦公室 遭疑拿捐款繳房貸
兒福聯盟2019年被爆出11月8日花費3.7億元，在台北市內湖區買下一整層辦公室，遭民眾質疑善款用來「幫忙繳房貸」，引發「退捐潮」，許多民眾不滿社福團體把錢拿來置產，取消定期定額的捐款；該事件也引發社會大眾討論社福團體難道不能擁有自己的辦公室？什麼樣的支持才能讓公益事業延續？
當時兒盟澄清，隨著兒盟服務開展，招募越來越多人員，同時也多次搬遷，近年來因承接政府方案並提供場地，還曾遇過2年搬4次辦公室的窘境，加上房租不斷漲價，每月固定支出的增加對基金會形成莫大壓力，為了方便聯繫和管理，兒盟一直不斷尋覓租屋。
為了基金會長期發展，並提供多樣完善的服務，兒盟從1998年開始呈報教育部，提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年，終於有企業願意用低於市價的公益價格，幫助兒盟完成目標，相對於目前每月租金支出數百萬元，購置穩定住所可以讓服務更穩定發展。根據公開資訊觀測站公告資訊計算，3.7億元的不動產即使全額貸款，年利率算2%，月繳息約61萬元，確實遠低於每月破百萬的租金。
爭議3：轉介惡保母虐嬰致死
今年北市發生1歲多男童凱凱疑似遭保母虐待致死事件，不但營養不良死亡，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，手指甲也被拔光，經了解是被社會局及兒福聯盟轉介給該名涉案保母。
兒盟發出聲明致歉並表示遺憾，此案保母由於過去曾和兒盟合作過1次，且符合各項審查標準，基於互信原則下選擇再次與之合作；該案去年9月托育後，連續3個月都有前往訪視，直到12月保母稱另名托育孩子生病才改期，沒想到月底就發生不幸消息；兒盟針對此案成立專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助，並同步檢視所有服務流程，強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度，避免憾事再發生。
事件曝光後，兒福聯盟臉書粉絲專頁「兒福聯盟－孩子的守護者」湧入大批網友撻伐，「好意思說是孩子的守護者喔」、「守護個屁」、「守護了什麼」、「一個澄清就想要撇責嗎？應該要嚴懲相關人員吧」、「嚴懲兒福單位及社會局」。
也有不少網友提到將停止定期捐款，「從這事情已經可以斷定兒福聯盟對於社工與保母的管理流程，有嚴重疏失，深深感到痛心，也決定停止定期捐款」、「發生這樣的憾事真的好扯，如果真有當面訪視，為何沒有發覺孩子受虐？慎重考慮停止定期捐款！」「兒福聯盟的回應既官方又卸責，讓捐款人無法接受」。
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