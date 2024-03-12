全球稅制改革！逾8成企業憂雙重課稅　專家提供因應之道

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安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志仁表示，實施全球稅制改革的複雜性將考驗大型跨國企業的因應能力，同時也意味著會對稅務部門帶來前所未有的壓力。隨著雙重課稅風險的增加，跨國企業越來越重視稅負的確定性，這需要從基礎的稅務檢視開始，從組織架構到營運模式移轉訂價規劃建立更多確定性，也代表在處理預期的稅務爭議時，需要儘可能採取積極的行動，包括雙邊預先訂價協議。
眾多的外在壓力影響企業決策，也使得移轉訂價決策者的角色更加複雜。77%受訪者表示，通膨將在未來3年對移轉訂價的相關策略產生「中等」或「重大」影響；51%受訪者指出，通膨造成的利率上升已經影響他們中長期的公司內部資金融通交易的訂價政策。
供應鏈的變化以及企業對ESG目標的承諾，增加了企業進一步的挑戰。28%受訪者表示已經改變企業的移轉訂價策略以符合ESG策略；42%受訪者表示，由於地緣政治問題，其企業在過去3年已將生產地轉移到其他地區；62%受訪者預測未來3年供應鏈的變化，也會對移轉訂價的策略產生「中等」或「重大」的影響。
林志仁認為，隨著企業調整其營運策略以因應供應鏈風險及ESG目標，稅務部門也需要定期檢視並適當調整移轉訂價的方法，才能與不斷變化的營運目標保持一致。企業需要建置明確的稅務和移轉訂價數據標準化藍圖，以便有效地分析相關數據及應對挑戰。
另外，調查也顯示，使用預先訂價協議（APA）的企業大幅增加，APA是跨國企業事先針對集團內關係企業交易結果與稅局達成協議。調查中，分別有61%和59%的受訪者表示雙邊和多邊APA「非常有用」，高於2021年調查時的34%和30%。此外，59%受訪者表示，單邊APA在未來三年內對管理移轉訂價的相關爭議「非常有用」，是2021年29%受訪者的2倍之多。
林志仁指出，現在是企業移轉訂價部門打破傳統思維的時候，在國際稅務大環境不斷強化透明性的要求下，建議企業更專注思考如何提高稅務確定性的最佳策略上，包括APA的應用以及透過自動化工具的輔助來解決相關的移轉訂價爭議。