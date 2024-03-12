1歲童遭保母虐死！精神科醫師揭「拔光指甲」原因　曝施虐者心理

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總歸來說，拔指甲在虐童案件中，往往是一種極其殘忍和痛苦的行為，可能有多種不同的目的，但無論如何都是對受害者造成嚴重傷害的行為。
楊聰財說明，虐待者通常有一些常見的心理問題。
🟡心理精神疾病：施虐者可能患有各種心理精神健康問題，如人格障礙、反社會人格、障礙憂鬱症、焦慮症等，這些疾病導致他們難以控制情緒，對他人產生不理性的憤怒或暴力行為。
🟡歷史虐待經歷：一些施虐者可能自己在童年時期遭受過虐待，這可能導致他們複製了他們所受到的傷害，將其傳遞給其他人，甚至是自己的子女。
🟡社會壓力和經濟壓力：施虐者可能面臨著諸如失業、經濟貧困、家庭壓力等問題，這可能增加了他們的壓力和焦慮，導致他們對家庭成員發洩情緒。
🟡缺乏家庭支持和社會支持：缺乏社會支援和家庭支援系統可能使個人更容易感到孤立和無助，這可能加劇了他們的情緒不穩定性和暴力行為。
🟡控制欲和權力欲：一些施虐者可能具有強烈的控制欲和權力欲，他們可能通過對他人的虐待來實現自己的控制欲望。
🟡藥物或酒精成癮問題： 濫用藥物或酒精可能影響個人的判斷力和情緒控制能力，增加施虐行為發生的風險。
楊聰財指出，社會上常見的學生和職場霸凌，也都是施虐的一種，但虐童的情節往往最為嚴重，它對兒童的身心健康會產生持續的負面影響，未來生活更會被打亂，且因為孩童是最為無辜、無力的對象，因此每次都會引起公眾憤怒和社會譴責。
楊聰財提醒，當一個人感覺自己有類似虐待傾向或較偏激的情緒時，可能暗示這個人正面臨一些挑戰或情緒困擾，如何透過正確的方式緩解相當重要，除了「認識和接受情感」、「找到情緒的根源」、「學習情緒管理」外，如果出現5種情況，務必尋求醫師等專業協助。
1、頻繁出現自殺念頭或自傷行為。
2、感覺極度無助或無望。
3、情緒變化非常劇烈或不穩定。
4、 長期的焦慮或抑鬱症狀。
5、無法控制自己的情緒或行為。
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