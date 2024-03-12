蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

1歲童遭保母虐死！精神科醫師揭「拔光指甲」原因　曝施虐者心理

▲劉姓保母虐童案受到社會各界關注，精神科醫師分析保母背後動機，以及「拔指甲」等恐怖行為的想法緣由。（示意圖／取自pixabay）
▲劉姓保母虐童案受到社會各界關注，精神科醫師分析保母背後動機，以及「拔指甲」等恐怖行為的想法緣由。（示意圖／取自pixabay）

記者張志浩／綜合報導

劉姓保母虐死1歲10個月男童的案件持續受到社會各界關注，保母拔光指甲、餵餿水等行為受到全台撻伐，精神科醫師楊聰財表示，虐待、霸凌行為，通常涉及施虐者的心理和精神狀況，但「虐童」是涉及最無辜和最無力的受害者，影響是最持久的；而過往許多虐童案都出現「拔指甲」的行為，推測是為了「掩蓋傷口」或「施加痛苦和恐懼」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對劉姓保母拔指甲的施虐行為，楊聰財表示，虐待者可能會選擇這種方式，隱藏對孩子的暴力行為，因為拔指甲可以造成疼痛和留下痕跡，但傷口不一定會像其他打擊或劃傷明顯。此外，拔指甲可能被用作「控制和懲罰受害者」的手段，虐待者可能會以此懲罰孩子的行為，或為了強加他們的意志。

總歸來說，拔指甲在虐童案件中，往往是一種極其殘忍和痛苦的行為，可能有多種不同的目的，但無論如何都是對受害者造成嚴重傷害的行為。

▲（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲精神科醫師表示，施虐者拔指甲，可能是為了「掩蓋傷口」或「施加痛苦和恐懼」。（示意圖／取自Unsplash）
楊聰財說明，虐待者通常有一些常見的心理問題。

🟡心理精神疾病：施虐者可能患有各種心理精神健康問題，如人格障礙、反社會人格、障礙憂鬱症、焦慮症等，這些疾病導致他們難以控制情緒，對他人產生不理性的憤怒或暴力行為。

🟡歷史虐待經歷：一些施虐者可能自己在童年時期遭受過虐待，這可能導致他們複製了他們所受到的傷害，將其傳遞給其他人，甚至是自己的子女。

🟡社會壓力和經濟壓力：施虐者可能面臨著諸如失業、經濟貧困、家庭壓力等問題，這可能增加了他們的壓力和焦慮，導致他們對家庭成員發洩情緒。

🟡缺乏家庭支持和社會支持：缺乏社會支援和家庭支援系統可能使個人更容易感到孤立和無助，這可能加劇了他們的情緒不穩定性和暴力行為。

🟡控制欲和權力欲：一些施虐者可能具有強烈的控制欲和權力欲，他們可能通過對他人的虐待來實現自己的控制欲望。

🟡藥物或酒精成癮問題： 濫用藥物或酒精可能影響個人的判斷力和情緒控制能力，增加施虐行為發生的風險。

▲頭痛、失眠、睡不著、睡覺、沮喪、難過。（圖／取自photoAC）
▲情緒壓力、精神疾病、童年創傷等，都可能成為日後演變為施虐者的原因。（圖／取自photoAC）
楊聰財指出，社會上常見的學生和職場霸凌，也都是施虐的一種，但虐童的情節往往最為嚴重，它對兒童的身心健康會產生持續的負面影響，未來生活更會被打亂，且因為孩童是最為無辜、無力的對象，因此每次都會引起公眾憤怒和社會譴責。

楊聰財提醒，當一個人感覺自己有類似虐待傾向或較偏激的情緒時，可能暗示這個人正面臨一些挑戰或情緒困擾，如何透過正確的方式緩解相當重要，除了「認識和接受情感」、「找到情緒的根源」、「學習情緒管理」外，如果出現5種情況，務必尋求醫師等專業協助。

1、頻繁出現自殺念頭或自傷行為。

2、感覺極度無助或無望。

3、情緒變化非常劇烈或不穩定。

4、 長期的焦慮或抑鬱症狀。

5、無法控制自己的情緒或行為。

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

保母虐童拔光指甲！皮膚醫揭「痛不欲生」：連成人都可能痛到暈倒

劉姓保母「拔光指甲」虐童致死！事件時間軸痛心　兒福聯盟被罵翻

獨／狠心保母喪禮沒到場！1歲童遭虐死傷勢曝　禮儀師心疼送走他

兒福聯盟保母虐童致死！兩姊妹垃圾事蹟曝　熟人：痛到不知怎麼哭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞