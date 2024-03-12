惡保母虐嬰致死！北市社會局提「守護計畫」　7項改善領證制度

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第二項：提高無依孩童出養前照顧機制並增加訪視頻率為每月二次，落實守護責任。考量等待出養之無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，建議中央政府應修正辦法，建議孩童出養前應改為寄養家庭收托或機構收托。如為保母收托，應全面增加社工訪視頻率為每月二次，並應以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工和轄管保母社工橫向聯繫，掌握兒童狀況
第三項：建立特殊孩童照顧「三方共訪機制」，不讓傷害被隱藏。本次案件，為新北市社會局社福中心照顧的孩童，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧；而台北市社會局為保母轄管縣市。對此問題，建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。
第四項：北市增加全日托小孩保母的訪視頻率，幫助家長關切孩子安全。考量部分父母對全日24小時托育服務的需求，但因全日托育父母親無法每天關照孩子受照顧狀況。為落實守護兒童安全，爰提高全日托育訪視頻率為一年6訪，即每2個月訪視一次，以協力關照孩子安全。
第五項：新增辦理家長推薦優質保母計畫，讓優質保母的辛苦被看見。台北市社會局將辦理家長推薦優質保母計畫，在活動期間由家長推薦優質保母，經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵，除了讓保母的辛勞有機會可以被看到，也得以讓更多保母從中學習。
第六項：北市增進保母協力圈活動交流，並發放篩檢工具，提升保母功能。台北市社會局於今年製作5000份「篩檢工具包」，鼓勵保母參加居家托育服務中心(簡稱居服中心)之協力圈活動後發放。透過居服中心辦理之支持性的協力圈活動，促進保母之間情誼交流及紓壓，並加強居服中心人員對保母之觀察敏銳度，希冀能發現保母之異常狀況，及時處理。
第七項：北市關照保母身心健康，提供團體舒壓課程及轉介諮商服務。由社會局居服中心協助辦理保母舒壓課程及正念舒壓活動，或轉介心理衛生中心諮商服務，讓保母可以藉由正確舒壓方式進行情緒調解，以良好情緒管理提升照顧品質。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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