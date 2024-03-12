獨／狠心保母喪禮沒到場！1歲童遭虐死傷勢曝 禮儀師心疼送走他
1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母兩姊妹活活虐死，引發社會撻伐，一個完好的小生命，來不及長大就去當小天使。協助男童大體火化的禮儀師簡暐峰向《NOWnews》提到，去年12月凱凱就已經過世，直到今年3月初接受首任保母的委託進行火化，在看到大體前他就已經知道孩子生前的遭遇，火化當天看到男童的臉，除了有解剖後縫合的痕跡，臉上還有好多瘀青，讓他不捨：「真的不懂，為什麼有人可以這麼狠心。」
記者周淑萍/綜合報導
1歲男童凱凱，一個來不及長大的生命，遭保母凌遲致死，從流傳出來的受虐情況，完全無法想像，生前經歷了多大的痛苦。負責送凱凱最後一程的禮儀師簡暐峰提到，在凱凱火化當天，首任保母和凱凱3、4位家人有來送行，至於施虐者們完全沒有出現，簡暐峰原本平穩的口氣轉而爆氣，「好像沒有他們的事情」。
簡暐峰說，接到大體時就已經知道孩子生前的遭遇，當時聽到過程讓他非常氣憤，在接到凱凱後，只看了一眼就讓他非常不捨，因為孩子臉上的傷除了解剖後縫合的痕跡，還有好多瘀青，難以想像一個才1歲多的孩子，生前到底是活在什麼樣的世界裡？
「看到大體，我們知道凱凱是怎麼走的，看到真的很不捨。」他坦言，這是他踏進殯葬業第一次遇到這麼誇張的行為，他氣憤問「為什麼可以這麼狠心？」一個完好的生命，都還來不及長大，就這樣走了。
凱凱在人間匆匆走過一遭，來不及體驗這個世界，簡暐峰和家屬準備了紙紮的衣服、房子、玩具、3C產品等，希望凱凱到另一個世界可以吃飽穿暖，當個快樂的小天使。
※【NOWnews 今日新聞
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