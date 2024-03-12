蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

兒福聯盟轉介惡保母虐死凱凱！王育敏臉書被灌爆　眾怒：只想剪彩

▲兒福聯盟前執行長、現任立委王育敏（右）日前出席台中巨蛋動土剪綵，與建築大師隈研吾合影。（圖／翻攝王育敏臉書）
▲兒福聯盟前執行長、現任立委王育敏（右）日前出席台中巨蛋動土剪綵，與建築大師隈研吾合影。（圖／翻攝王育敏臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

1歲男童凱凱（化名）去（2023）年底經社會局和兒福聯盟協助，轉介給一名領有執照的劉姓保母照顧，未料凱凱竟遭保母姊妹凌虐致死，事件引爆全民怒火，不少人將苗頭指向轉介的兒童福利聯盟，前執行長、現任立委王育敏也遭砲火波及，網友灌爆王臉書討說法，不過王育敏目前未公開為兒虐案發聲，最新貼文是為台中巨蛋動土剪綵，遭網友酸：「只想剪彩！」不過，約在金（12）中午時分，王育敏已透過臉書發聲了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王育敏在臉書針對本此兒虐案發聲，指出2歲以下幼童沒有足夠能力表達自身狀況，應加強社工訪視的密度與強度，建立SOP避免悲劇再發生。她也要求全面檢視視社會安全網並且嚴懲虐童兇手，強調下周將在衛環委員會召開相關會議檢討。

在人間僅匆匆停留1年又10個月的「凱凱」出生後因媽媽入監服刑無法照料，由外婆獨力撫養，4個月大時外婆因經濟狀況不佳、年事已高，委託請前保母照顧，並開始進行「拋棄撫養權」流程，直到凱凱1歲多時完成，社會局將男童轉介至兒童福利聯盟。

2023年9月，通過「拋棄撫養權」流程後，照顧凱凱1年多的前保母向兒福聯盟表示收養意願，並試圖取得兒盟的認證，擔任安置保母，但遭拒絕，最後由劉姓保母成為照顧者。

▲簡暐峰和家屬準備了紙紮的衣服、房子、玩具、3C產品等，希望凱凱到另一個世界可以吃飽穿暖，當個快樂的小天使。（圖／翻攝簡暐峰臉書）
▲禮儀師簡暐峰和家屬準備了紙紮的衣服、房子、玩具、3C產品等，希望凱凱到另一個世界可以吃飽穿暖，當個快樂的小天使。（圖／翻攝簡暐峰臉書）
未料3個月後、2023年12月，凱凱因呼吸困難送醫並身亡，被發現雙手指甲全被拔光、頭部有多處瘀傷，雙腿嚴重變形骨折、尾椎骨受損，直至今年1月被檢警查出，劉姓保母姊妹輪流照顧凱凱，卻將他當出氣筒，動輒打罵虐待還會餵他吃餿水。

事件曝光後引發社會譁然，兒福聯盟臉書更被大批家長灌爆。兒福聯盟也出面回應，憾事發生前幾個月社工都有定期當面訪視個案，當時僅看到凱凱額頭的傷，沒發現指甲異狀，「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。

憤怒的網友也湧向兒福聯盟前執行長、立委王育敏臉書，希望王育敏多關注此兒虐案，在王育敏日前分享出席台中巨蛋剪綵貼文留言批評，「你現在還可以po非相關文章，那個孩子多可憐，足足被虐待了3個月！我不敢想像一個孩子承受了多大的折磨」。

眾人不滿兒盟現任執行長白麗芳說詞，痛批「令人失望透頂 執行長對媒體講的是人話嗎？？？ 從此不再捐款兒福」，網友希望王育敏出來講句公道話。不過，王育敏臉書目前沒有關於兒虐案貼文，最新貼文是為台中巨蛋動土剪綵，遭網友酸：「只想剪彩！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

 

更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。

兒福聯盟保母虐童致死！兩姊妹垃圾事蹟曝　熟人：痛到不知怎麼哭

劉姓保母「拔光指甲」虐童致死！事件時間軸痛心　兒福聯盟被罵翻

1歲男童遭狠心保母虐死！網轟兒福聯盟「2點質疑」　外傭爆出內幕

北市1歲童遭虐死！律師提4疑點「兒福聯盟該說明」　家長灌爆臉書

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞