兒福聯盟轉介惡保母虐死凱凱！王育敏臉書被灌爆　眾怒：只想剪彩

我是廣告 請繼續往下閱讀
在人間僅匆匆停留1年又10個月的「凱凱」出生後因媽媽入監服刑無法照料，由外婆獨力撫養，4個月大時外婆因經濟狀況不佳、年事已高，委託請前保母照顧，並開始進行「拋棄撫養權」流程，直到凱凱1歲多時完成，社會局將男童轉介至兒童福利聯盟。
2023年9月，通過「拋棄撫養權」流程後，照顧凱凱1年多的前保母向兒福聯盟表示收養意願，並試圖取得兒盟的認證，擔任安置保母，但遭拒絕，最後由劉姓保母成為照顧者。
未料3個月後、2023年12月，凱凱因呼吸困難送醫並身亡，被發現雙手指甲全被拔光、頭部有多處瘀傷，雙腿嚴重變形骨折、尾椎骨受損，直至今年1月被檢警查出，劉姓保母姊妹輪流照顧凱凱，卻將他當出氣筒，動輒打罵虐待還會餵他吃餿水。
事件曝光後引發社會譁然，兒福聯盟臉書更被大批家長灌爆。兒福聯盟也出面回應，憾事發生前幾個月社工都有定期當面訪視個案，當時僅看到凱凱額頭的傷，沒發現指甲異狀，「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。
憤怒的網友也湧向兒福聯盟前執行長、立委王育敏臉書，希望王育敏多關注此兒虐案，在王育敏日前分享出席台中巨蛋剪綵貼文留言批評，「你現在還可以po非相關文章，那個孩子多可憐，足足被虐待了3個月！我不敢想像一個孩子承受了多大的折磨」。
眾人不滿兒盟現任執行長白麗芳說詞，痛批「令人失望透頂 執行長對媒體講的是人話嗎？？？ 從此不再捐款兒福」，網友希望王育敏出來講句公道話。不過，王育敏臉書目前沒有關於兒虐案貼文，最新貼文是為台中巨蛋動土剪綵，遭網友酸：「只想剪彩！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。