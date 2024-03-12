轉介惡保母虐死1歲嬰！引爆退捐潮 兒福聯盟：也有民眾加油打氣
1歲男嬰凱凱疑遭兒福聯盟簽約的合格保母虐死，引起社會撻伐，指責兒盟對於社工與保母的管理流程有疏失，大批網友灌爆兒盟臉書，怒嗆幫兇、撇責、將停止捐款等等。兒盟今（12）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，客服同仁接到許多電話，的確有不少民眾是要停止捐款或謾罵，但也很多民眾加油打氣，兒盟會持續改進。
記者李琦瑋／台北報導
去年10月間，男嬰凱凱轉交給劉姓保母照護，卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。經了解是被社會局及兒福聯盟轉介給該名涉案保母。
消息一出，引發社會關注，驚訝合格保母也虐童，更多的聲音是質疑兒盟對保母把關、訪視不嚴實，應負連帶責任，還有大批網友湧入兒盟臉書，稱將停止定期捐款，「從這事情已經可以斷定兒福聯盟對於社工與保母的管理流程，有嚴重疏失，深深感到痛心，也決定停止定期捐款」、「發生這樣的憾事真的好扯，如果真有當面訪視，為何沒有發覺孩子受虐？慎重考慮停止定期捐款！」「兒福聯盟的回應既官方又卸責，讓捐款人無法接受」。
兒盟今天表示，客服同仁接到很多電話，的確有不少民眾是要停止捐款或謾罵，確切停止捐款的數字目前還未計算；當然有很多民眾為兒盟加油打氣，我們會傾聽大家的意見，作為未來持續改進的參考依據。