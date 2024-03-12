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歐陽靖曝兒福退款潮！她斥虐童案咎責找3對象：等家孩子是無辜

▲虐童案導致兒福單位爆發退款潮，歐陽靖呼籲咎責要找3對象：「等家孩子是無辜。」（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲虐童案導致兒福單位爆發退款潮，歐陽靖呼籲咎責要找3對象：「等家孩子是無辜。」（圖／翻攝自歐陽靖FB）

記者黃雅琪／綜合報導

今年才1歲的男童凱凱（化名），無端遭到劉姓姊妹保母虐待致死案，引發社會關注！資深演員譚艾珍的女兒歐陽靖，與日本籍攝影師小菅亮輔離婚後，目前與兒子在台南定居。歐陽靖長年捐款兒福單位，今（12）日指出因為此一虐童案件，導致其他無辜的兒福組織面臨「退款潮」；她呼籲大家要對準凶手、涉案兒福單位與社工咎責，不要牽連無辜：「等家孩子是無辜的！」

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▲歐陽靖長年定期捐款兒福單位。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖長年定期捐款兒福單位。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
歐陽靖今日在臉書上抒發心情，她直言：「等家孩子是無辜的！因為新北兒福案例的保母疑似虐兒致死事件，大家紛紛呼籲退捐款，連其他小型兒童保護組織的捐款也被退了。」歐陽靖提到自己從幾年前開始，每個月都有定期捐款給兒福單位，希望幫助到等待送養的孩子：「雖然只是微薄的小額捐款，多少能為他們付出一點心力吧？」

▲歐陽靖表示兒子在她跌落谷底時出現救了她。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖（左）與兒子新醬生活幸福美滿。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
台灣有許多孩子因為原生家庭問題，包括弱勢、貧窮、雙親入監服刑等狀況，沒有辦法獲得妥善照顧與成長，歐陽靖無呼籲：「該被追究指責的是犯案的凶手，以及訪視監督不周的兒福單位、疑似包庇事件的專案社工。」盼大家不要牽連無辜的兒福單位：「請大家不要對台灣絕大多數的社工、公益團體失去信心，還有很多孩子在等家。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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