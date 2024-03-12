歐陽靖曝兒福退款潮！她斥虐童案咎責找3對象：等家孩子是無辜

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台灣有許多孩子因為原生家庭問題，包括弱勢、貧窮、雙親入監服刑等狀況，沒有辦法獲得妥善照顧與成長，歐陽靖無呼籲：「該被追究指責的是犯案的凶手，以及訪視監督不周的兒福單位、疑似包庇事件的專案社工。」盼大家不要牽連無辜的兒福單位：「請大家不要對台灣絕大多數的社工、公益團體失去信心，還有很多孩子在等家。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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