16歲少女被賣到中國！已囚禁半年 慘絕人寰柬埔寨新娘
中國曾施行「一胎化」政策，間接導致男女比例失衡，因而出現大量中國男性找不到老婆的現象，不法婚媒仲介於是將腦筋動到越南、柬埔寨和其他東南亞國家頭上，農村少女被綁架的故事也層出不窮。一名年僅16歲柬埔寨的女孩，遭到仲介欺騙、承諾她前往中國有更好的工作可做，到當地後卻被迫嫁給一名中國男子，並在被囚禁六個月後才終於因為一則臉書影片讓惡行曝光，柬國政府委託中國警方，在3月9日展開救援行動。
國際中心賴正琳／綜合報導
《高棉時報》報導，臉書帳號名為「莉娜」的女子在臉書上發佈一則影音，16歲受害者菲法（Rom Phipha）表示來自柬埔寨特本克蒙省（Tbong Khmum），被一名招聘仲介賣掉，並被迫與陌生男子結婚，還遭到囚禁長達六個月。此影片讓大量柬埔寨網友轉發，因此她的故事旋即讓柬埔寨政府介入，並展開跨國救援行動。
柬埔寨內政部副發言人索卡向當地媒體表示，目前該名女子已經重獲自由並獲得安全保證，將透過領事館和駐中國大使館，與北京協調合作，會努力讓她盡快回家。
而受害者的親生姐姐也出面指出，2023年初妹妹突然從原本金邊任職的工廠失蹤，所有家人都感到非常擔心。直到他們在臉書上，看見莉娜那篇文章後，才知道妹妹的實際狀況，並緊急向政府尋求協助，現在只盼妹妹平安回家。
由於男女比例嚴重失調，中國適婚年齡的男性比女性多出3000萬人，加上婚禮和彩禮費用不斷飆漲，且女性不願意結婚的比例提高，許多中國男子都找不到老婆，尤其是偏遠地區的男子根本無法通過正常的戀愛邁入婚姻，因此一部分的男子會選擇花錢購買或拐騙外籍新娘。