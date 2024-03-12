國際自由車環臺14日抵高 高市交管這樣做減少等候時間
2024 國際自由車環臺公路大賽即將於3月14日巡迴至最後一站高雄市站，自佛陀紀念館（起點）出發，終點為高雄國家體育場，全長約147公里，這次交通管制採「滾動漸進方式」，即車隊抵達前即透過前導車提示先行交管，管制時間因而縮減至10至15分鐘內。交通大隊大隊長黃元民建議用路人避開上班尖峰車潮及管制時段，多利用周邊替代道路通行。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警負責賽事全程交通管制動員義交人員超過200名協勤，齊心協力確保國際級賽事圓滿順利。次交通管制採「滾動漸進方式」，自由車隊伍到達前，即透過前導車提示路口員警、義交先行交管，不但保護比賽隊伍通暢安全，亦兼顧用路人便利性，減少管制等侯時間。建議用路人避開上班尖峰車潮及管制時段，多利用周邊替代道路通行，以免耽誤您寶貴時間，如仍需於管制時段內行駛上述道路，請配合現場警義交指揮。
賽事相關資訊如下：
一、各行政區道路管制預估時間資訊如下（當日視自由車隊抵達時間微調）：
(一)大樹區：9時45分至10時20分、12時20分至13時25分（回程）。
(二)旗山區：9時50分至10時45分、12時至13時15分（回程）。
(三)美濃區:10時15分至11時。
(四)六龜區：10時30分至11時45分、11時15分至12時10分（回程）。
(五)桃源區:11時15分至11時55分。
(六)甲仙區:11時30分至12時30分。
(七)杉林區:11時50分至12時45分。
(八)燕巢區:12時45分至13時40分。
(九)大社區:12時50分至13時40分。
(十)楠梓區:12時50分至13時55分。
(十一)左營區(終點區):13時至14時00分。
這次賽事競賽路線：
里嶺大橋台29線→右轉旗山橋(台28線)→竹子門→新威大橋→十八羅漢山服務區(台27甲)→右轉太平路→六龜大橋→左轉六龜山城休息站(台27甲)→左行源通香腸(台27線)→右行不老溫泉區(高133線)→寶來溫泉公園→左轉寶來一橋(台20線)→甲仙大橋→左轉延平一路(台3線)→旗美醫院→里嶺大橋→右轉信誼高爾夫球場(台22線)→右轉土庫一路→楠梓監理站→德民路→左轉外環西路→右轉左楠路→右轉世運大道→高雄國家體育場(終點)。