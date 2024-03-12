長榮航空增高雄-香港航線！4/12開航 延租16架A321支援
長榮航空4月12日起將增加高雄-香港航線，每天1班，5月起增為每週2班，為了因應航點需求，也將延租16架A321支援。
記者許若茵／日本報導
長榮航空宣布，4月12日起，提供每日一班高雄-香港飛航服務，並自5月15日起增為每日兩班，搭配每週53班的桃園-香港航班，屆時長榮航空將提供每週67班往返台港的飛航服務；該航線開闢後，長榮航空將成為唯一經營桃園-香港、桃園-澳門、高雄-香港、高雄-澳門四條航線的航空業者，佈局港澳航線最完整，提供旅客彈性的行程規劃。
長榮航空總經理孫嘉明接受媒體聯訪時說明，政府針對香港航權重新分配，長榮航空拿到高雄香港航線，跟香港機場爭取時間帶後，預計4月12日起，提供每日一班服務，5月15日起增為每日兩班。
孫嘉明指出，高雄航點還有飛澳門，桃園也有港澳航線，對於台灣南部旅客而言，到港澳地區、珠三角都會更方便，對香港旅客來台遊玩，不論是南進北出或是北進南出都更便利，以及班機時間點也很漂亮。
孫嘉明也提到，現在航空產業大缺機，市場對於二手飛機搶很兇，拿到新航權、時間帶，可以很好的使用航段，本來買了空中巴士A321neo客機，但要等到203年後才能交機，因此會先延租現有16架A321客機6年。