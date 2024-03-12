惡保母虐童「兒福聯盟遭轟爆」！女律師逆風發文揭關鍵：搞錯方向
新北市1歲男童凱凱（化名）2023年底經社會局和兒福聯盟協助，轉介給一名領有執照的劉姓保母照顧，沒想到凱凱竟慘遭保母姊妹凌虐致死，事件曝光後引發社會譁然，兒福聯盟臉書更被大批家長灌爆。對此，律師李怡貞在臉書逆風發文，表示眾人一昧責怪兒福聯盟也可能搞錯方向，她認為應該從大方向去解決，最好的做法還是希望政府能修法重罰虐案的行為人及單位，「重刑重罰看誰敢傷孩子」。
記者賴禹妡／綜合報導
李怡貞律師昨（11）日在臉書發文，她表示1歲男童遭保母虐死的案件令人心痛，近幾年兒虐事件頻傳，令人意想不到的慘案都一直在發生，似乎從沒好轉過，送托嬰、托兒就像在抽盲盒一般，「看誰會中獎，誰運氣不好會被低級錯誤／惡意虐待給奪去寶貴的性命」。
李怡貞律師坦言，眾人一昧責怪兒福聯盟也可能搞錯方向，「或許整個社工體系根本也需要好好檢討吧」，社工的工作量、權限、立場及千萬種無奈，並非三言兩語就能解釋，最好的做法還是希望政府能修法重罰虐案的行為人及單位。
關於兒童保護，李怡貞律師舉例，大多歐美地區對孩子權益相當保護，對於孩子的身體權更是重視，「社會氛圍是一種但凡有傷害孩子任何大小事都茲事體大，該通報的絕對不會便宜行事，值得我們借鏡」。
李怡貞律師也呼籲大眾雞婆一點，若聽到街坊鄰居傳出兒童淒厲的尖叫求救聲，就趕緊直接報警通報，說不定能夠即時救回一條寶貴的性命。至於仍有人砲轟兒福聯盟，她也在留言區提到，「兒福一定有組織需要內部檢討的地方，只是真的還是覺得要從大方向去解決，重刑重罰看誰敢傷孩子。」
※【NOWnews 今日新聞
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