北市兒虐案引眾怒！衛福部週五辦檢討會 兒盟、新北出席報告
台北市去（2023）年底發生一起嚴重兒虐事件，一名1歲半的男嬰經社會局與兒福聯盟轉介後，疑似遭保母虐待致死，引起民眾怒火，怒批兒福聯盟失職。對此衛福部保護司司長張秀鴛接受媒體聯訪表示，衛福部社家署將於本週五（3月15日）舉行檢討會，並請兒福聯盟、新北市等報告，釐清事件過程，了解有無可強化之處。
記者林志怡／台北報導
北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，因此經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，且9、10、11月都有社工當面訪視，但12月時，該位保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，因此社工改期訪視，不久後就傳出男嬰死亡的消息。
該位男嬰於去年12月突然呼吸困難，送醫後被醫師發現多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害，後更爆出劉姓保母與其妹妹多項虐待行為，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。
張秀鴛說，社家署將在週五針對這次事件舉行檢討會，保護司也將會參與會議，按照過往經驗，會中應會先請兒福聯盟、新北市都會報告，也將邀請專家學者參與，通過大家討論與檢討，從案情發展脈絡、與孩子接觸時序等，了解有無可以強化之處。